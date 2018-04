Meningite a Chiari/ Mal di testa e febbre altissima, bambino molto grave ricoverato il giorno di Pasquetta

Meningite a Chiari, mal di testa e febbre altissima per un ragazzo di 13 anni ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civile di Brescia. Profilassi antibiotica a 40 persone.

05 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Meningite a Chiari

Altro caso di meningite in Italia con un ragazzo di 13 anni arrivato in condizioni davvero gravissime all'Ospedale Civile di Brescia. Il giorno di Pasquetta è arrivato all'ospedale di Chiari con febbre oltre i 40° ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica. BresciaOggi riferisce di un miglioramento nel decorso clinico di questo bambino affetto da una sepsi meningococcica. Il decorso clinico parla di sintomi da raffreddore o influenza nella vigilia di Pasqua con in poco meno di 24 ore il sopraggiungere di febbre davvero molto alta. Dall'ospedale Mellino Mellini di Chiari sarebbe stato poi appunto trasferito al Civile di Brescia nel reparto specializzato. Oltre al ragazzo sono stati sottoposti a profilassi antibiotica i genitori e anche altre quaranta persone tra amici, conoscenti e familiari che sono entrati in contatto col ragazzo oltre ai medici e gli infermieri che lo assisteranno.

CHE COSE'È LA MENINGITE?

La meningite è una malattia del sistema nervoso centrale. Generalmente questa ha un'origine infettiva a causa dell'infiammazione delle meningi. Queste sono le membrane che proteggono l'encefalo e più in generale il midollo spinale. Se questo problema arriva a coinvolgere anche il parenchima cerebrale allora si definisce meingoencefallite. I sintomi più ricorrenti sono quelli di un quadro clinico che presenta quella che viene considerata la triade della meningite e cioè febbre, cefalea e rigidità della nuca. Si possono aggiungere a questi anche tanti altri sintomi quali il vomito, le contratture muscolari e anche alterazioni dello stato di coscienza. Per una corretta diagnosi serve una puntura lombare o l'inserimento di un ago adatto nel canale vertebrale per prelevare del liquido cefalorachidiano, cioè il liquido che si trova tra meningi e sistema nervoso centrale.

© Riproduzione Riservata.