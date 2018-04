Mentone, migrante incinta trascinata giù da treno/ Video Francia: polizia in stazione come a Bardonecchia

Mentone, migrante incinta e famiglia trascinati giù dal treno proveniente da Ventimiglia: video Francia, la polizia agisce come nel caso di Bardonecchia. Insulti e grida in stazione

05 aprile 2018 Niccolò Magnani

Polizia francese trascina migrante giù dal treno (LaPresse)

Gaspard Flamand, Ulysse Goldman e Philémon Stines sono tre ragazzi giovani del Liceo di Cannes che da poche ore hanno postato su Facebook un video allucinante che ricorda molto da vicino il caso di Bardonecchia: avviene tutto a Mentone, precisamente nella stazione di Garavan, comunque in Francia ma su un treno che proveniva da Ventimiglia in Liguria. Ebbene, nelle immagini già divenuti virali si vedono i poliziotti francesi che trascinano con violenza fuori da un treno una africana migrante per di più incinta. La donna viene presa di forza dagli agenti dopo che le avevano intimato e chiesto di scendere dal treno: secondo la polizia, la donna sarebbe appunto salita sul treno a Ventimiglia assieme alla famiglia e invece sarebbe stata fatta scendere obbligatoriamente a Mentone. Pare che all’origine di tutto vi sia il rifiuto della famiglia di migranti di esibire i documenti: dopo questo fatto, scoppia la bagarre allucinante che le immagini del video hanno ben mostrato.

“NON TOCCATELA, È INCINTA!”

Le voci dei poliziotti sono ben distinguibili come pure quelle dei due migranti africani intimati nel mostrare i documenti: «Dovete scendere, scendete!», gridano gli agenti quanto i migranti fanno resistenza per rimanere sul treno. A quel punto, con la Gendarmerie che passa alle mani riceve le urla della famiglia africana: «Perché mi arrestate? Sono con mia moglie, è incinta. Non toccatela, aspetta un bambino!», grida l’uomo costretto poi a scendere a Mentone. La donna in quel momento accusa un lieve malore ed è anche lei trascinata fuori dal convoglio, davanti alle critiche esterrefatte degli altri passeggeri: «Per favore, ci sono dei bambini…». Nel momento più alto di tensione, addirittura un agente grida alla donna «dammi il tuo bambino!», riferendosi al bimbo ovviamente non in grembo ma quello più grande che accompagnava i genitori. L’episodio richiama molto da vicino la vicenda avvenuta a Bardonecchia pochi giorni fa, quando un giovane migrante venne fatto scendere nella stazione piemontese perché sospettato di essere un corriere della droga, con annesso ingresso non autorizzato nel centro di accoglienza di Bardonecchia. Le immagini sono state girate con il cellulare da quei tre studenti che rientravano da Ventimiglia proprio dopo un reportage sulla situazione dei migranti al confine italo-francese.

© Riproduzione Riservata.