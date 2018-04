Messina, assenteismo nel Comune di Ficarra/ Metà impiegati indagati: non andavano al lavoro da trent’anni

Il Comune di Ficarra

Succede che nel Comune di Ficarra, in provincia di Messina, metà dei dipendenti non andavano a lavoro da decenni. Nel dettaglio, ventitre impiegati su 40 sono indagati per assenteismo. Dopo un’inchiesta portata avanti dalla Procura di Patti, è emerso questo scenario per certi versi scandaloso, che ha portato alla sospensione di 16 persone, mentre per tutti gli indagati le accuse sono quelle di truffa aggravata e continuata ai danni dell'ente pubblico, e di false attestazioni o certificazioni. Le indagini hanno avuto origine nel 2016, con gli inquirenti che si sono avvalsi anche delle riprese video, per testimoniare un grave caso di assenteismo, con i vari impiegati che giungevano al mattino sul luogo del lavoro, timbravano il cartellino, e poi se ne andavano in giro per motivi personali.

“SONO TRENT’ANNI CHE SI FA COSI’”

Sono 650 le assenze arbitrarie accertate, per più di 12.500 minuti di assenteismo, inoltre, fra le 16 persone a cui sono state sospese le funzioni, risultano esservi anche tre dirigenti (area tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria). Una situazione che andava avanti ormai da anni, come riportato da La Repubblica, che pubblica le parole di uno degli interrogati dai carabinieri: «Ma qui sono trent'anni che si fa così. Ognuno agisce per coscienza personale». Gran parte del personale, durante l'orario di lavoro, era solito concedersi un caffè al bar vicino, passeggiate al mercato, a casa, o in altri luoghi, giusto per soddisfare esigenze personali. «Si tratta di un vero e proprio sistema fraudolento e patologico ai danni della pubblica amministrazione – scrive il gip - sviluppatosi e rafforzatosi nel tempo in un contesto di anarchia amministrativa».

