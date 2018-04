Terremoto oggi a Muccia/ Ingv: Marche, sisma magnitudo 3.0, paura per i residenti (5 aprile 2018)

Terremoto oggi a Muccia, 5 aprile 2018. Ingv, ultime notizie e dati: nelle Marche sisma di magnitudo 3.0 sulla scala Richter, paura per i residenti. Nuovo sciame sismico

05 aprile 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi a Muccia

Uno sciame sismico fa tornare la paura nelle Marche: nella notte ci sono state diverse scosse di terremoto nel Maceratese, quella più forte si è verificata però alle 10.44 di oggi, giovedì 5 aprile 2018. Il sisma è stato di magnitudo 3.0 sulla scala Richter ed è avvenuto a due chilometri da Muccia, in provincia di Macerata. L’epicentro del terremoto è stato individuato con maggiore precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.07, longitudine 13.03 e ipocentro attestato a 8 chilometri di profondità. L’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha fornito anche l’elenco dei Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto: Pieve Torina, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle di Chienti, Camerino, Monte Cavallo, Fiastra, Sefro, Acquacanina, Pioraco, Visso, Fiuminata, Castelraimondo, Ussita, Bolognola, Serrapetrona, Caldarola, Cessapalombo e Gagliole.

SCIAME SISMICO A MUCCIA, TERREMOTO ANCHE IN UMBRIA

Paura tra la popolazione nel Maceratese per le scosse di terremoto che si stanno susseguendo in questi giorni. Ci sono state altre scosse sismiche durante la notte, mentre quella di ieri sera, avvenuta alle 20.41, è stata corretta dalla Sala Sismica dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) a 3.6 di magnitudo sulla scala Richter, rispetto a 3.9 indicato inizialmente. «Non sembra che ci siano danni. Vedremo meglio domani mattina (oggi, ndr). Ora speriamo solo che tutto questo finisca», ha dichiarato ieri il sindaco di Muccia, Mario Baroni, come riportato da Vera TV. Ma ci sono stati movimenti tellurici di magnitudo 2 ancora a Muccia, con lo stesso epicentro, anche alle 20.46 e alle 00.35, poi una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.6 a Preci, in provincia di Perugia. È avvenuto alle 7.28 e ha coinvolto anche i Comuni di Visso (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Ussita (MC), Norcia (PG), Sellano (PG), Monte Cavallo (MC) e Cerreto di Spoleto (PG).

