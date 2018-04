Torino, asilo nido / "Non ha fatto i vaccini? Deve stare fuori", vigili urbani nella scuola dell'infanzia

Torino, asilo nido: "Non ha fatto i vaccini? Deve stare fuori". I vigili urbani attendono l'arrivo della bambina con i genitori nella scuola dell'infanzia a Torre Pellice.

05 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Torino, asilo nido - La Presse

Continuano le polemiche legate alla vaccinazione con una bambina che è stata sbattuta fuori dall'asilo nido dai vigili urbani perché non li aveva fatti. La legge al momento dice che a questo punto dell'anno non ci possono essere più proroghe per esami o certificati. A confermarlo è il sindaco di Torre Pellice Marco Cogno che sottolinea: "Abbiamo dovuto prendere un provvedimento a seguito della normativa Lorenzin e delle procedure che ci indica la Regione. La legge è questa con la famiglia è da ottobre che ci si incontra in Comune e ci si scambia delle lettere. I genitori erano già stati avvisati in precedenza che alla riapertura dell'asilo nido dopo Pasqua non era più ammissibile. Abbiamo quindi mandato i vigili urbani qualora la famiglia si fosse presentata. Così è stato e gli agenti hanno spiegato loro che bisogna applicare le norme. Se la famiglia adempie alle normative la struttura è qui". Parole queste che sicuramente porteranno ad altre polemiche da parte di chi continua a schierarsi contro i vaccini.

I VIGILI URBANI AD ASPETTARLA ALL'ASILO

Arriva da Torre Pellice, in provincia di Torino, una storia che fa riflettere con attenzione su quello che negli ultimi anni è diventato un problema serio e cioè i vaccini. Una bambina iscritta regolarmente all'asilo nido è stata accolta al ritorno dalle vacanze di Pasqua da due vigili urbani. Il padre Eros Giusetto di Luserna San Giovanni ha sottolineato: "Ho capito subito perché erano lì i vigili urbani. Nostra figlia non è vaccinata e avevamo ricevuto la raccomandata che ci diceva che sarebbe stata espulsa. Ci siamo presentati lo stesso perché avremmo voluto farle finire l'anno scolastico. La bimba ad agosto compirà tre anni. E' sana come un pesce e non si ammala mai". Parole che hanno scatenato una bufera soprattutto da parte di chi considera i vaccini condizione sine qua non per la sopravvivenza. Continua il padre: "Abbiamo chiesto di fare esami per verificare che non abbia intolleranze ai farmaci, ma non ci hanno ancora risposto. Avevamo un accordo con il medico dell'Asl di Pinerolo che dopo quegli esami ci saremo visti per decidere cosa fare. Il segretario comunale ha forzato la mano e siamo stati sbattuti fuori dalla scuola".

© Riproduzione Riservata.