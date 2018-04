'Ndrangheta, arrestato boss latitante Giuseppe Pelle/ Ultime notizie, Calabria: gli intrecci con la politica

06 aprile 2018 Silvana Palazzo

Giuseppe “Peppe” Pelle è stato arrestato: la latitanza del boss è finita oggi con un blitz rapidissimo della Squadra mobile di Reggio Calabria. Cinquanta militari sono entrati in casa, mentre altri agenti cintavano l’intera zona per scongiurare eventuali tentativi di fuga. Il boss, figlio di 'Ntoni Pelle Gambazza, che ha scritto la storia della ‘ndrangheta calabrese, è stato individuato in un’abitazione isolata, nei pressi di Condufuri, a pochi chilometri da San Luca. Si stava nascondendo in una delle contrade più impervie di tutta la provincia, un bunker quasi naturale. Giuseppe Pelle è stato sorpreso in casa con altri uomini e si è messo senza fare alcuna resistenza. Su di lui pendeva un mandato di cattura per associazione mafiosa, spiccato l’estate scorsa, oltre ad un residuo di pena di due anni e cinque mesi relativo ad una precedente condanna per mafia. Il boss è l’attuale capo politico, strategico e operativo di una delle famiglie più importanti della ‘ndrangheta calabrese. Non è stato solo regista delle strategie economiche e criminali del suo clan: per i magistrati è stato per anni anche abile tessitorie di importanti carriere politiche.

ARRESTATO BOSS GIUSEPPE PELLE: GLI INTRECCI CON LA POLITICA

In prossimità di diverse elezioni si sono recati in processione a casa di Giuseppe “Peppe” Pelle diversi politici per chiedere appoggi e voti. Lo ha svelato una videocamera sfuggita alle bonifiche ordinate dal boss: sono state immortalate le visite di aspiranti consiglieri regionali, come Santi Zappalà, e dell’ex senatore Antonio Caridi. In quest’ultimo caso la conferma è arrivata da un’intercettazione del fratello del boss, Sebastiano, il quale poco dopo le elezioni esclamò: «Il candidato di mio fratello qua, ha preso undicimila voti! Vedete qua compare. Ha lavorato qua». Come riportato da Repubblica, gli inquirenti con un’altra intercettazione hanno avuto la prova che l’appoggio elettorale offerto era bilanciato da una contropartita che i Pelle si aspettavano di ricevere. Ma i “Gambazza” sono arrivati anche all’interno della procura e tra le forze dell’ordine con i loro tentacoli. Insomma, un curriculum criminale importante. Ci sono capitoli ancora aperti però, a partire dal processo “Mandamento Jonico” che dovrà affrontare, visto che è accusato di aver provato a fare suoi i lavori pubblici realizzati in diversi comuni della Locride, come Siderno, Condofuri, Palizzi e Natile di Careri.

