Atlante del Cancro/ Svelate radici comuni di tumori diversi: analisi genomica di 33 tipi

Atlante del Cancro, passi in avanti nella ricerca sui tumori: Cancer Genome Atlas ha svelato le radici comuni di neoplasie diverse, analisi genomica di 33 tipi

Immagine di repertorio (Pixabay)

Atlante del Cancro, importanti passi avanti nella ricerca per la lotta contro i tumori. Come sottolineato dal Corriere della Sera, il progetto Cancer Genome Atlas, lanciato nel 2006, è la più ampia indagine mai condotta sulla genetica dei tumori: sono stati catalogati i dati di circa dieci mila pazienti e sono stati descritti nel dettagli trentatre tipi diversi di cancro. I risultati degli studi dei ricercatori sono stati pubblicati su quattro riviste scientifiche: Cell, Cancer Cell, Cell Reports e Immunity. Importanti i risultati condotti, con gli studiosi che hanno individuato, su circa 23 mila geni, quelli che sono coinvolti nelle diverse neoplasie. Sostenuta dal National Cancer Institute e dal National Human Genome Research Institute, la ricerca ha sottolineato che quasi due tumori su tre sono riconducibili a delle mutazioni genetiche.

Il direttore dell’Oncologia all’Irccs Arcispedale S. Maria Nuova (Reggio Emilia) Carmine Pinto ha analizzato così i risultati degli studi: “Abbiamo scoperto che il cancro si sviluppa da un danno al Dna in una cellula che, di conseguenza, inizia a comportarsi in modo anomalo, riproducendosi senza controllo e creando uno squilibrio nell’armonia dell’organismo”, le sue parole al Corriere della Sera. L’Atlante del Cancro ha aggiunto importanti dettagli nella ricerca, ad esempio: “Comprendere i rapporti fra i differenti tipi di cancro può avere concrete implicazioni nella pratica clinica”, il commento del direttore scientifico dell’Istituto nazionale di genetica molecolare Sergio Abrignani. E soprattutto “Il “profiling” dei tumori compiuto dal Pan Cancer Atlas dovrebbe dare importanti indicazioni sulle terapie da seguire in quei 28 tipi di cancro”. Infine, una metafora per spiegare i risultati prodotti: “In pratica il Pan Cancer Atlas è come un enorme albero, le cui radici e sotto-radici rappresentano nuovi e differenti tipi di classificazione dei tumori, non più basati sul raggruppamento dei diversi tipi di tumore sulla base dell’organo e del tessuto interessato, ma piuttosto su una classificazione a tema basata sui profili genomici delle diverse componenti cellulari presenti nei diversi tipi e sottotipi di tumore”.

