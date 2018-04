Brescia, morta bimba di 4 anni per otite degenerata/ Ultime notizie Gottolengo: rimandata a casa da 2 ospedali

Brescia, bimba di 4 anni morta di otite degenerata: Gottolengo, ultime notizie e caso segnalato in Procura. È stata rimandata a casa da due ospedali diversi nel Bresciano

06 aprile 2018 Niccolò Magnani

Ospedale Civile di Brescia (LaPresse)

Terribile notizia che arriva da Brescia, in particolare da Gottolengo dove una bimba di 4 anni è morta per una otite degenerata e peggiorata, con il problema gravissimo per cui due ospedali dopo averla visitata non l’hanno ricoverato e l’hanno invece rispedita a casa. Al momento non si ha ancora la certezza della causa reale della morte, ma secondo le prime informazioni raccolte dal Giornale di Brescia si tratterebbe proprio di una degenerazione dell’infezione acuta che ha colpito la piccola originaria di Gottolengo in questi giorni. In realtà pare fosse da oltre un mese ammalata di otite con febbre alta e dolori al collo: era per questo motivo stata visitata dall’ospedale di Manerbio prima e al Civile di Brescia in un secondo tentativo. In entrambi i casi non era stato ritenuto necessario il ricovero per approfondire i motivi di quel malessere generalizzato e i medici della Poliambulanza e delle due strutture ospedaliere hanno deciso di rimandarli a casa. Il problema è che le condizioni della piccola si sono aggravate in poco tempo sabato scorso fino a che i genitori hanno riprovato a riportarla all’ospedale Civile di Brescia dove a quel punto è stata ricoverata d’urgenza con esito purtroppo tremendo: è morta ieri pomeriggio nel reparto Rianimazione Pediatrica lasciando un vuoto e una rabbia del tutto comprensibili nella famiglia di quel piccolo angelo.

INDAGA LA PROCURA

Proprio così è stata ricordata dalla Scuola d’infanzia che frequentava nella sua Gottolengo con un piccolo messaggio su Facebook apparso tramite una foto di una candela accesa: «ciao piccolo dolce Angioletto». Il caso riportato dal Giornale di Brescia è stato subito segnalato dall’ospedale Civile alla Procura per poter indagare meglio sulle cause che hanno portato a questa degenerazione della malattia e soprattuto al rifiuto del ricovero in ben due occasioni da parte dei medici che l’avevano visitata. I genitori intanto, una giovane coppia molto religiosa e legata alla parrocchia del proprio paese, hanno deciso di donare gli organi della piccola figlia per poter aiutare qualcun altro sparso in Italia che potrebbe beneficiare degli organi intatti della piccola bimba deceduta. Il corpo di Nicole dovrebbe fare ritorno oggi a Gottolengo e i funerali dovrebbero svolgersi tra domani, sabato e lunedì, riporta Repubblica Milano.

© Riproduzione Riservata.