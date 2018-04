Butac, sequestro preventivo per BufaleUnTantoAlChilo/ Querela “blocca” sito anti bufale: social in rivolta

Butac, sequestro preventivo per BufaleUnTantoAlChilo: una querela per diffamazione “blocca” sito anti bufale e sui social scoppia la rivolta. Le ultime notizie sulla vicenda

06 aprile 2018 Silvana Palazzo

Butac, sequestro preventivo per sito anti bufale

Il sito Butac.it (BufaleUnTantoAlChilo) non è più raggiungibile dalle 10 di oggi, venerdì 6 aprile 2018, perché è stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della procura di Bologna. L’operazione è stata svolta dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Emilia-Romagna. Il fondatore di Butac.it, sito che si occupa di segnalare e spiegare le fake news che circolano spesso online, ha spiegato al Post che il sequestro preventivo è stato disposto in seguito ad una querela per un articolo pubblicato due anni e mezzo fa, in cui erano segnalate le dichiarazioni di un oncologo che promuoveva la medicina solistica senza alcun fondamento scientifico. Questa non è la prima querela ricevuta dal portale, ma in passato i magistrati avevano disposto il sequestro dei soli articoli interessati, non dell’intero sito. Il sito Butac.it è coordinato da due persone che gestiscono diversi collaboratori. Inoltre, il portale collabora spesso con la Polizia Postale, segnalando ad esempio tentativi di truffe online.

BUTAC, SEQUESTRO PREVENTIVO PER UNA QUERELA PER DIFFAMAZIONE

Michelangelo Coltelli, il fondatore di Butac.it, non è riuscito ad avvisare i lettori del sequestro preventivo del sito, ma la notizia è circolata subito in Rete creando molto sgomento. Ai microfoni di Tgcom24 ha spiegato cosa è accaduto: «Per una querela per diffamazione senza richiesta di rimozione del pezzo in questione è stato interrotto dalla Procura di Brindisi un servizio di pubblica utilità nella guerra alle fake news». Il fondatore ha fatto ricorso, ma non è chiara la tempistica per la decisione del pm. In queste ore sta ricevendo comunque la solidarietà di tanti colleghi che hanno offerto loro spazi per proseguire il lavoro anti-bufale. «Io e la caporedattrice, che operiamo su base volontaria all'aggiornamento del nostro sito, ne siamo rimasti piacevolmente colpiti, perché in fondo tutti insieme lottiamo per la corretta informazione». Il blogger David Puente, noto “cacciatore di bufale”, ha twittato: «Immaginate se per un articolo denunciato per diffamazione venisse sequestrata la sede di una testata giornalistica, immaginate i danni che può portare una decisione del genere. Solidarietà ai colleghi». E sui social monta la protesta, a partire da Twitter.

© Riproduzione Riservata.