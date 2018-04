Carbonara Day/ Oggi, venerdì 6 aprile, la festa della ricetta italiana più amata al mondo

Carbonara Day oggi, venerdì 6 aprile, la festa della ricetta italiana più amata al mondo. Si celebra quest’oggi la famosa pasta con le uova, il pepe e il guanciale

Un piatto di pasta alla Carbonara

Oggi, venerdì 6 aprile, è un giorno speciale per tutti gli amanti della pasta. Si celebra infatti il tutto il mondo il Carbonara Day, in onore appunto della ricetta fra le più famose e apprezzate non soltanto in Italia, ma anche oltre i confini nazionali. Spaghetti, guanciale, uova e pepe, una spolverata di pecorino, e il gioco è fatto: una delizia per ogni palato. Quella di quest’anno è la seconda edizione del Carbonara Day, che arriva dopo quella targata 2017: un vero e proprio successo con 83 milioni di amanti della pasta coinvolti, e 29mila che si sono scambiati opinioni via social. Questo giorno dedicato alla carbonara, è promosso dalle associazioni Aidepi (Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e Ipo (International Pasta Organisation), per celebrare appunto il famoso piatto.

“LA CARBONARA APPASSIONA OGNI CHEF”

«Ognuno ha i suoi segreti e la carbonara perfetta è una sfida che appassiona tutti gli chef - ha detto Riccardo Felicetti, il presidente dei Pastai di Aidepi - abbiamo voluto festeggiare questo piatto per andare oltre la ricetta ideale. Esistono ottime carbonare che includono ingredienti 'sbagliati'. Sono la prova di quanto la carbonara sia conosciuta nel mondo». Ovviamente anche oggi è atteso un grandissimo traffico sui social, con lo scambio di opinioni, ricette, consigli e segreti, per preparare al meglio questo piatto. Saranno coinvolti con grande probabilità anche chef, giornalisti, blogger e i food influencer. Insomma, non ci resta che iniziare a navigare in rete, in attesa che la pasta sia pronta.

© Riproduzione Riservata.