Carcere per padri divorziati che non pagano assegno di mantenimento/ Nuove norme con l’art. 570 bis

Carcere per padri divorziati che non pagano assegno di mantenimento: a partire da oggi, venerdì 6 aprile 2018, entra in vigore l'articolo 570 bis del codice penale

Immagine di repertorio (LaPresse)

Carcere per padri divorziati che non pagano l’assegno di mantenimento: da oggi, venerdì 6 aprile 2018, entra in vigore l’articolo 570 bis. Da oggi infatti i padri, che sono divorziati o separati dalla propria moglie, che non rispettano l’adempimento rischiano fino a un anno di reclusione o una multa fino a 1.032 euro. Il codice penale a partire da oggi prevede l’articolo 570 bis, che prevede dure condanne per i genitori che vengono meno “agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge”. Eliminati stratificazione di regole e sentenze contraddittorie, anche se questo nuovo articolo fa riferimento solo a padri divorziati e separati, non a conviventi. Introdotta con il decreto legislativo 21 del 2018 dal governo dimissionario all’interno della riforma del riordinamento penitenziario e, come sottolinea Tg Com 24, abroga l’articolo 3 della legge 54 del 2004, che prevede l’affidamento condiviso dei genitori separati e divorziati.

CARCERE PER PADRI DIVORZIATI CHE NON PAGANO MANTENIMENTO

Intervistato da Il Messaggero, l’avvocato Marco Meliti ha analizzato così l’introduzione dell’articolo 570 bis: “ha il pregio di riordinare e fare chiarezza su una serie di interventi che avevano creato dubbi interpretativi”. Non è previsto immediatamente il carcere per chi non adempie all’obbligo, si tratta più che altro come forma di “ammonimento”. L’esperto però ha analizzato anche il buco legislativo creato dalla nuova disposizione: “Si fa una distinzione tra i figli maggiorenni non indipendenti economicamente, nati all'interno di un matrimonio, e quelli nati da una coppia convivente, che invece non avrebbero l'obbligo a essere mantenuti”. L’articolo 570 bis infatti non fa distinzione in base all’età dei figli, a differenze di numerose sentenze di divorzio, ma sanziona coloro che dilapidano il patrimonio della famiglia o coloro che fanno mancare al coniuge o ai figli i mezzi di sussistenza.

© Riproduzione Riservata.