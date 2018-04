Elicottero della Marina militare cade in mare/ Ultime notizie, morto un membro dell’equipaggio

La Comandante Borsini - Foto, Marina Militare Italiana

Un elicottero della Marina militare è caduto in mare nella scorsa notte. Si tratta di un SH 212 che si trovava sulla nave Comandante Borsini, impegnata nel Mediterraneo centrale nell’operazione Mare Sicuro. Il mezzo aereo si trovava in volo per un’esercitazione notturna programmata, quando è caduto in acqua, per cause ancora da accertare. Purtroppo, un membro dell’equipaggio non ce l’ha fatta, mentre sono rimasti gli illesi gli altri quattro. Si tratta precisamente di Andrea Fazio, specialista di volo che è stato recuperato in stato di incoscienza, e che è poi deceduto una volta portato a bordo della nave. A rendere noto l’accaduto è lo Stato maggiore della Difesa, che ha fatto altresì sapere che sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i soccorsi.

LE PAROLE DEL MINISTRO DELLA DIFESA

«I famigliari del militare effettivo presso il secondo Gruppo elicotteri di stanza a Catania – ha spiegato la Marina in una nota diffusa poco fa - sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico e spirituale». Anche il ministro della difesa, Roberta Pinotti, ha voluto esprimere le proprie condoglianze alla famiglia del sottoufficiale: «Ai familiari del maresciallo Fazio – le sue parole - va il mio sentimento di vicinanza e quello di tutto il personale della Difesa. Esprimo la mia solidarietà alla Marina Militare». Come detto in apertura, l’elicottero faceva parte della flotta di Operazione Mare Sicuro, missione iniziata nel 2015 per contrastare l’immigrazione illegale e il traffico di essere umani nel Mediterraneo.

