Eurojackpot/ Estrazione n 14/2018: ecco numeri vincenti e combinazione fortunata! (oggi, 6 aprile 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 14/2018: numeri vincenti del 6 aprile 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

06 aprile 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

Quella di oggi è un'estrazione speciale per Eurojackpot, perché il gioco con un unico montepremi in Europa compie 6 anni. Festa di compleanno dunque, visto che era il 2012 quando l'Italia - insieme a Germania, Danimarca, Finlandia, Estonia, Olanda e Slovenia - diede vita alla grande sfida europea per la conquista del Jackpot. Poi si sono aggiunti altri Paesi: Spagna, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Svezia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. L'ultima arrivata è la Polonia, che ha fatto il suo ingresso lo scorso settembre. In questi sei anni di storia di Eurojackpot l'Italia ha vinto oltre 135 milioni di euro. Pur trattandosi di un gioco molto giovane nel panorama di quelli di lotteria, sta velocemente conquistando il pubblico italiano, merito anche della semplicità della modalità di gioco, delle numerose categorie di vincita e delle quote elevate di premi raggiungibili. La sfida dell'Italia con il resto d'Europa riparte oggi, venerdì 6 aprile 2018.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

È arrivato a 16 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, un gioco che piace non solo per i premi in palio, ma anche perché mette in sfida con il resto d'Europa. E così si possono scoprire meglio i Paesi che concorrono al montepremi comune. Potreste ad esempio pensare di spendere una parte (o tutta) dell'eventuale vincita per fare un viaggio a Varsavia o nella splendida Bratislava o ripiegare in un ristorante esotico in Italia dove assaporare il Sakotis, dolce tipico lituano, o il piatto islandese Hakarl. Ci sono tanti posti straordinari da scoprire, anche se non ci fanno invidia. Dal lancio del gioco ad oggi, quindi parliamo di 313 estrazioni, Eurojackpot ha assegnato ben 55 jackpot milionari. Una sola volta abbiamo visto l'Italia in vetta al podio. E se il prossimo milionario fossi proprio tu? Ora però soffermiamoci un attimo sull'estrazione della scorsa settimana. La combinazione fortunata di venerdì scorso è stata: 5-15-17-29-32, Euronumeri 5-7. Presto scopriremo i nuovi. E allora buona fortuna con Eurojackpot!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

