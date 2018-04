Palermo: prof rimprovera la figlia, il padre lo picchia/ Emorragia cerebrale, prognosi di 25 giorni

Palermo: prof rimprovera la figlia, il padre lo picchia. Follia all'istituto Abba Alighieri: emorragia cerebrale per il docente ipovedente, 25 giorni di prognosi

Palermo: prof rimprovera la figlia, il padre lo picchia. Follia all’istituto comprensivo Abba Alighieri della città siciliana, situato in via Ruggero Marturano: ieri, giovedì 5 aprile 2018, si è verificato un nuovo episodio di violenza a scuola, protagonista un professore ipovedente picchiato dal genitore di una studentessa. Il cinquantenne ha rimproverato la studentessa e l’ha allontanata dalla classe, poche ore dopo la violenza: all’uscita dall’istituto, il genitore è stato aggredito. L’insegnante è stato trasportato all’ospedale Civico e gli esami hanno evidenziato una emorragia cerebrale, sottolinea Palermo Today. Il professore è stato tenuto in prognosi riservata fino a ieri sera, fino a quando è stata sciolta e diventata di 25 giorni. La polizia di Palermo ora sta indagando sull’accaduto, con la segnalazione giunta dallo stesso docente e dopo gli accertamenti dello staff sanitario. Secondo le prime indiscrezioni, il 50enne avrebbe ripreso l’alunna per i suoi comportamenti, la quale avrebbe confidato al padre: “Il professore mi ha alzato le mani”.

Dopo le parole della figlia, il padre è andato dal professore ipovedente per chiedere conto della vicenda: volano parole grosse e il genitore decide di colpirlo senza pensarci due volte. Dopo pochi minuti la situazione è tornata sotto controllo, grazie anche all’intervento dei presenti, con la studentessa che ha successivamente ritrattato la versione, affermando di essere stata semplicemente allontanata dalla classe. La Tac ha evidenziato uno sversamento di sangue nel cervello e una frattura allo zigomo, con la prognosi di 25 giorni. Anna Maria Pioppo, dirigente scolastica dell’istituto Abba Alighieri, ha commentato così la viceda ai microfoni di Palermo Today: “Siamo vicini al professore e profondamente amareggiati per l’accaduto. Ci spiace che questo episodio, il primo dall’apertura della scuola risalente a 22 anni fa, possa in qualche modo segnare la serenità della comunità scolastica. Questi fatti si ripetono sempre più spesso su scala nazionale e ci preoccupa la perdita di fiducia che registriamo nei confronti del ruolo educativo della scuola”.

