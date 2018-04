Terremoto oggi a Ricigliano/ Ingv: Campania, sisma magnitudo 3.2 avvertito anche in Basilicata (6 aprile 2018)

Terremoto oggi, 6 aprile 2018, a Ricigliano. Ingv, ultime notizie e dati: in Campania sisma di magnitudo 3.2 sulla scala Richter avvertito anche in Basilicata. Gli aggiornamenti

06 aprile 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi a Ricigliano (Immagine di repertorio, Pixabay)

Una scossa di terremoto ha fatto tremare Campania e Basilicata oggi, venerdì 6 aprile 2018. Il sisma è stato di magnitudo 3.2 sulla scala Richter e si è verificato a Ricigliano, tra Salerno e Potenza, alle ore 3.22. A darne notizia è la Sala Sismica dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), il Centro nazionale che monitora l’attività sismica. Per fortuna non sono emerse notizie di danni a persone o cose. Il terremoto, stando a quanto riportato da Salerno Today, è stato avvertito in diversi paesi situazioni tra le due regioni, come an Gregorio Magno, Romagnano al Monte, Balvano, Muro Lucano, Buccino, Salvitelle, Vietri di Potenza. L’epicentro del sisma è stato individuato con precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 40.68, longitudine 15.45 e ipocentro attestato ad una profondità di 9 chilometri. Intanto nel Maceratese è proseguito lo sciame sismico che peraltro va avanti ormai da giorni. Questa notte un’altra serie di lievi scosse è stata registrata dall’Ingv.

SCIAME SISMICO A MUCCIA: TERREMOTO DI MAGNITUDO 2.5

Continua a tremare Muccia, comune della provincia di Macerata. L’attività sismica nelle Marche prosegue, come si evince dai dati pubblicati dall’Ingv. Un terremoto di magnitudo 2.5 sulla scala Richter è stato registrato alle 2.46 di oggi, venerdì 6 aprile 2018. L’epicentro è stato localizzato ad un chilometro da Muccia, più precisamente a latitudine 43.07, longitudine 13.04 e con ipocentro a nove chilometri di profondità. La Sala Sismica di Roma dell’Ingv ha fornito anche la lista dei Comuni che si trovano entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma avvenuto a Muccia. Si tratta di Pieve Torina, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle di Chienti, Camerino, Monte Cavallo, Fiastra, Sefro, Acquacanina, Pioraco, Castelraimondo, Visso, Ussita, Fiuminata, Caldarola, Serrapetrona, Bolognola, Cessapalombo, Gagliole, Belforte del Chienti e Camporotondo di Fiastrone.

© Riproduzione Riservata.