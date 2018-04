Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Brasile: mandato di arresto per Lula: 24 ore per costituirsi (6 aprile 2018)

Brasile, mandato d'arresto per l'ex presidente Lula

Brasile, mandato di arresto per l’ex presidente Lula da Silva. Giungono nuovi aggiornamenti sulla vicenda che coinvolge Lula, condannato lo scorso anno per corruzione dal giudice Sergio Moro: secondo quanto riporta la stampa locale, il giudice ha ordinato all’ex numero uno di costituirsi alla polizia federale per essere arrestato. Il tribunale di Porto Alegre, sottolinea Repubblica, ha autorizzato il magistrato a procedere con l’esecuzione della condanna a dodici anni di carcere per corruzione: Lula dovrà costituirsi alle forze dell’ordine entro le ore 17.00 locali, le 22.00 italiane. Il giudice Moro, simbola nella lotta alla corruzione, ha sottolineato che “tenendo conto della dignità dell’incarico occupato da Lula in passato gli viene permesso di presentarsi volontariamente alla Polizia Federale di Curitiba”.

Nulla di fatto nel primo giro di consultazioni

E' terminato quest'oggi con la salita al Colle di Luigi Di Maio il primo giro di consultazioni del capo dello Stato, al fine di trovare una maggioranza parlamentare a supporto del nuovo esecutivo. Sergio Mattarella ha preso atto che allo stato attuale non esiste nessuna intesa tra i partiti per formare il nuovo governo, per questo motivo si è riservato qualche giorno di riflessione ed ha convocato contestualmente i partiti la prossima settimana per il secondo giro di consultazioni. Tutto ruota sul diniego del MoVimento 5 Stelle di accettare all'interno di un eventuale esecutivo Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Il leader pentastellato, uscendo dal colloquio col capo dello Stato, si è detto disponibile a stringere un'alleanza con Lega e Partito Democratico ma solamente se questi ultimi scaricano Silvio Berlusconi a Matteo Renzi. La proposta non ha attecchito nè su Matteo Salvini, segretario del Carroccio, nè su Maurizio Martina, segretario reggente del PD.

Ficarra, assenteisti metà dei dipendenti del Comune

Un blitz improvviso dei Carabinieri del comando provinciale di Messina ha scoperchiato episodi di assenteismo reiterati nel tempo nel comune di Ficarra. I militari, su disposizione della procura di Patti, sono entrati nel comune di Ficarra e qui hanno contestato circa 650 episodi di arbitrare allontanamento dal lavoro, episodi quantificati in circa 12500 minuti di assenze ingiustificate. 16 gli impiegati indagati per truffa aggravata ai danni dell'ente, tra di essi tre capi area e l'addetto al settore anti-corruzione. Il sindaco del comune, intervistato dopo il blitz delle forze dell'ordine, ha dichiarato che stante le sospensioni decise dalla procura potrebbe prendere in considerazione l'idea di chiudere temporaneamente gli uffici comunali.

Reggio Calabria, si è costituito Scopelliti

L'ex sindaco di Reggio Calabria, nonché ex governatore della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti si è costituito stamane alle forze dell'ordine. Il politico passato ultimamente nell'entourage leghista è stato condannato ieri in Cassazione a 4 anni e 7 mesi per falso in atto pubblico. I giudici di Cassazione non hanno infatti ritenuto credibile la difesa del politico, una difesa che di fatto si affidava alla mancata conoscenza della redazione del bilancio contestato. Scopelliti, stanti i 4 anni e 7 mesi combinati, non potrà richiedere l'affidamento in prova. Questo è il secondo caso che colpisce in pochi giorni la Lega: ieri infatti a finire nei guai era stato il coordinatore regionale della Sicilia Caputo.

Europa League, sorride la Lazio

Si sono disputate ieri le gare d’andata dei quarti di finale di Europa League: torna a sorridere il calcio italiano dopo le batoste subite in Champions League da Juventus e Real Madrid, con la Lazio che è riuscita a superare il Salisburgo per 4-2. Una gara dalle mille emozioni quella dello stadio Olimpico, con i biancocelesti che hanno subito per due volte la rimonta della formazione austriaca: dopo il botta e risposta Lulic-Berisha e Parolo-Minamino, la Lazio è riuscita ad allungare grazie ai timbri di Felipe Anderson e Ciro Immobile. Una giornata favorevole alle squadre che giocavano in casa: Arsenal-CSKA Mosca è finita 4-1 (doppiette di Ramsey e Lacazette, Golovin per i russi), Red Bull Lipsia-Marsiglia è terminata 1-0 (rete decisiva di Timo Werner) e, infine, Atletico Madrid-Sporting Lisbona 2-0 (reti di Koke e Griezmann).

