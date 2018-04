Adidas, scarpe fatte con la plastica oceanica/ Lanciato un nuovo progetto: entro il 2024 nuovo step

Adidas, scarpe fatte con la plastica oceanica: lanciato un nuovo progetto, entro il 2024 il prossimo step. L'obiettivo è quello di non avere mai più plastica vergine nella produzione.

07 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Adidas, scarpe fatte con la plastica oceanica

Dopo aver raggiunto questo traguardo Adidas lancia un altro progetto legato al recupero ambientale. Entro il 2024 si lancerà il riciclo della plastica presente negli oceani su tutti i prodotti e non solo per le scarpe come fatto fino a questo momento. L'obiettivo è quello di andare a sostituire totalmente la plastica vergine che viene utilizzato nell'azienda. Non sarà facile, ma sicuramente è un bel progetto che fa venire voglia di sostenerlo con pronte azioni. Al momento sono diverse le aziende che lavorano con progetti legati all'ambiente, ma la maggior parte utilizza ancora plastica vergine. Sicuramente Adidas ha dimostrato ancora una volta di essere un passo in avanti rispetto agli altri, riuscendo a creare prodotti belli, competitivi e che rispettino, anzi aiutino, lo spazio ambientale. Vedremo quali saranno gli altri progetti che verranno portati avanti da questo splendido brand.

1 MILIONI DI SCARPE VENDUTE

Da sempre l'Adidas è una dei brand che più si interessa in fatto di ambienti. Fa notizia il comunicato lanciato ieri che ci parla di un obiettivo importante, sono state vendute infatti un milione di scarpe realizzate con la plastica riciclata dagli oceani. Nel novembre del 2016 Adidas insieme all'associazione ambientalistica Parley for the Oceans aveva lanciato un progetto molto importante che prevedeva di arrivare a realizzare un numero importante di scarpe con materiali riciclati. L'annuncio era quello di arrivare a un milione di prodotti nel 2017 con l'eliminazione totale della plastica vergine nel processo di produzione e distribuzione. Le scarpe in questione sono state prodotte con il 95% di plastica riciclata. Il restante 5% invece è composto da altri diversi materiali riciclati. Si calcola che per un paio di scarpe sono addirittura necessarie undici bottiglie di plastica.

