Attentato, auto sulla folla in Germania/ Munster ultime notizie video, furgone fa morti e feriti: terrorismo

Attentato, auto sulla folla in Germania, a Munster. Le ultime notizie video: furgone fa morti e feriti: terrorismo prima ipotesi delle autorità tedesche. L'attentatore si sarebbe suicidato

07 aprile 2018 - agg. 07 aprile 2018, 17.51 Silvana Palazzo

Attentato terroristico in Germania: furgone su folla a Munster

Una grande operazione di polizia è in corso a Munster, in Germania, dove un furgone è piombato sulla folla. Il bilancio dell’attentato terroristico avvenuto nei pressi del ristorante Kiepenkerl, locale tradizionale nel mezzo del centro storico di Munster, è di tre morti, ma il numero dei feriti sta crescendo: da trenta è passato a cinquanta, di cui almeno sei in pericolo di vita. L’autore dell’attacco si è suicidato, ma il livello di allerta resta altissimo: gli investigatori stanno cercando esplosivi. E infatti gli agenti hanno chiesto l'intervento degli artificieri per verificare se a bordo del furgone vi fossero esplosivi. Inoltre, fonti locali parlano di due persone ricercate, quindi l’allerta non è affatto rientrato: c’è il timore di un nuovo attacco. Le forze dell'ordine dunque continuano a presidiare le strade. Fonti della Farnesina riferiscono che sono in corso le verifiche per accertare l'eventuale coinvolgimento di connazionali nell'attacco. (agg. di Silvana Palazzo)

#Munster #Germania: furgone si schianta sulla folla in zona pedonale.Almeno 3 morti e 50 feriti.L'attentatore si è ucciso con un furgone, polizia blinda il centro cittadino,si teme atto di #terrorismo pic.twitter.com/tlVibIRXa3 — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 7 aprile 2018

AUTO SULLA FOLLA IN GERMANIA: ATTENTATO A MUNSTER

Paura a Munster, in Germania, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 7 aprile 2018. È allarme terrorismo dopo che un furgone ha travolto una folla di persone, provocando diversi morti e feriti. Il bilancio è provvisorio ma già drammatico: i media tedeschi riferiscono di tre vittime e una trentina di feriti. Pare che l’attentato terroristico sia avvenuto vicino ad un ristorante del centro storico della città, zona peraltro già blindata dalle forze dell’ordine tedesche. Polizia, ambulanze e vigili del fuoco: un nutrito contingente di operatori sono già accorsi sul posto per soccorrere le tante persone investite dal camion. Tavoli ribaltati, sedie distrutte e tanto sangue: questo lo scenario dopo l’attacco del furgoncino. Un portavoce della polizia si è limitato a confessare l’esistenza di un’importante operazione senza fornire ulteriori dettagli, neppure sul numero di vittime e feriti. Bild e Spiegel online confermano che è in corso una grossa operazione della polizia con parte della città vecchia blindata. Le autorità attualmente ipotizzano che si tratti di un attacco terroristico e si dice che l’autore del gesto si sia sparato. Clicca qui per le prime immagini da Munster.

FURGONE FA MORTI E FERITI: TERRORISMO?

Tra le vittime dell’attentato terroristico di Munster potrebbe esserci anche l’autore del terribile gesto: pare che l’autista del furgone che è piombato sulla folla a Munster si sia ucciso (si sarebbe sparato un colpo alla testa), ma la notizia - che è stata riportata da diversi media tedeschi - non è stata confermata ufficialmente. La polizia locale intanto su Twitter ha invitato la popolazione a non recarsi sul posto: «Ci sono morti e feriti. Si prega di evitare la zona». Il presunto terrorista sarebbe entrato in azione nelle prime ore del pomeriggio nel centro della città al confine con l'Olanda, tra Dortmund e Hannover, dove tanti cittadini - complice la bella giornata - stavano trascorrendo la giornata in centro affilando i locali all’aperto.

