LOTTO/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, Superenalotto, 7 aprile 2018: i numeri vincenti! Video

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 7 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.42/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

07 aprile 2018 - agg. 07 aprile 2018, 19.16 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

La prima settimana di aprile si chiude ma non senza una nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Il nuovo appuntamento con la fortuna potrebbe regalare delle belle sorprese ai tanti appassionati. In queste ore di attesa sono tante le curiosità su cui possiamo riflettere prima di andare all’assalto dei numeri vincenti. Ci sono ad esempio i “ritardatari” del Lotto che potrebbero risultare decisivi visto che ci sono dei giocatori che puntano su di loro per cercare di convincere la dea bendata a presentarsi alla loro porta. C’è ad esempio il 65 su Torino che è in testa alla classifica dei centenari con 131 assenze. Ma tra i numeri ritardatari del Lotto c'è pure il 20 su Venezia, al secondo posto con 103 concorsi di ritardo collezionati finora. Sul gradino più basso del podio il 45 su Palermo e il 46 su Cagliari, che sono entrambi a 102 turni di ritardo. Quali tra questi uscirà stasera? La fuga potrebbe però proseguire... Tra poco il momento della verità. (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA DELLA NUOVA ESTRAZIONE

L'estrazione del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto di questa sera distribuirà premi in tutta Italia grazie alla ricetta segreta della Sisal: numeri vincenti e ruote cittadine. Tanti giocatori non vedono l'ora di scoprire se il loro week end li spingerà verso i festeggiamenti oppure verso la corsa al prossimo concorso. Per rifarci gli occhi e prepararci al grande evento di oggi, rivediamo le maggiori vincite dell'appuntamento dello scorso giovedì. Al primo posto troviamo il 10eLotto grazie ad un bottino da 500 mila euro: un colpo grosso per un appassionato di Ascoli Piceno, che ha indovinato un 9 con opzione Oro e modalità frequente. Il fortunello ha inoltre superato il vincitore che ha ottenuto il titolo di campione di quest'anno, distanziandolo con un bottino del valore quasi del doppio. Da non dimenticare nelle ultime vincite anche la doppia combinazione che ha permesso ad un vincitore di Roma ed uno di Pavia di portarsi a casa 20 mila euro a testa. Capo d'Orlando in festa invece per il Lotto: la vincita maggiore è finita nella provincia di Messina, dove un appassionato ha indovinato un premio da 22.500 euro grazie a un terno secco su Venezia. 18 mila euro in premio per la provincia di Biella, a Cossato, mentre più di 14 mila euro sono stati realizzati da un giocatore della provincia di Trento, di Daone.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot e SuperEnalotto ritornano questa sera grazie al nuovo concorso che lascerà con il fiato sospeso tutti i giocatori. La sestina vincente aumenta il proprio bottino fino a raggiungere la vetta di 125,3 mila euro, un traguardo importante che tutti gli appassionati vorrebbero raggiungere. Altri aspiranti vincitori puntano invece anche alle quote minori, soprattutto a quelle che si trovano nelle immediate vicinanze del montepremi. Abbiamo già visto come tutte le quote possono riservare delle sorprese e così è successo anche nella precedente estrazione. Un fortunello ha centrato infatti il 5+1 ed il premio da oltre 630 mila euro. Niente male se si considera che il suo valore corrisponde a circa la metà del primo premio in palio. Sei giocatori hanno indovinato invece il premio da 25.370 euro grazi al 4+, mentre dieci vincitori hanno realizzato il 5 ed il premio da oltre 20 mila euro. Scendono di qualche punto anche le quote successive, a partire dal 3+ con i suoi 2.104 euro: i vincitori sono stati 168. I tagliandi vincenti che hanno riscosso i 253,70 euro abbinati al 4 sono stati in tutto 819, mentre 29.685 appassionati sono riusciti a indovinare il 3 ed hanno conquistato il premio da 21,04 euro a testa. Ritorna ai minimi storici il 2, con un premio di 5 euro netti centrato da 404.760 giocatori. Cinque euro anche per i 27.685 vincitori che hanno azzeccato lo 0+, contro i 10 euro destinati ai 12.876 giocatori che hanno indovinato l'1+. Infine abbiamo i 100 euro del 2+: i biglietti fortunati sono stati 2.161.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti continuano a far sognare i giocatori italiani, che grazie all'estrazione di oggi potrebbero diventare i nuovi vincitori. Sale l'attesa e anche il desiderio di centrare le combinazioni dai premi più generosi, con premi sempre più ricchi grazie alle nuove modalità di gioco della Sisal. I numeri possono rappresentare tuttavia anche un ostacolo per tutti i giocatori meno esperti e per chi prevede di registrare più di una combinazione. Smorfia napoletana alla mano, la nostra Rubrica promette di superare il problema grazie all'analisi della news di oggi. Parliamo di superstizioni, lussi e di uno dei campioni dello sport del calcio: Cristiano Ronaldo. Come ogni grande leader che si rispetti, anceh il calciatore portoghese nasconde delle curiosità e stravaganze piuttosto particolari. Ronaldo infatti ha l'abitudine di indossare per primo sempre il calzino destro, così come entra in campo con la destra. E mentre in aereo vuole sedere in prima fila, in pullman preferisce gli ultimi posti in fondo. Senza parlare di uno degli eccessi che lo riguardano da vicino, una suite privata all'interno della sede del Real Madrid a cui si può accedere solo grazie all'impronta digitale. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la superstizione, 60, il lusso, 1, le regole, 9, il calzino, 19, e la destra, 27. Come Numero Oro scegliamo invece l'impronta, 70.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot renderanno felici tutti i giocatori che vinceranno i premi in palio questa sera. In ballo non c'è solo la possibilità di vincere il montepremi del resto, anche se rimane la meta più ambita da tutti gli appassionati della Sisal. Alcuni giocatori più previdenti hanno già ideato un piano ad hoc per sfuggire alla tensione associata alla vincita, per non lasciarsi sfuggire nessuno dei minuti preziosi che seguono il taglio del nastro. In momenti pieni di adrenalina come questo si potrebbe commettere con troppa facilità un errore: il rischio di pentirsene in un secondo momento è fin troppo alto. Anche per questo la nostra Rubrica vi aiuta a prepararvi al meglio al vostro personale faccia a faccia con la sestina vincente: come spendereste una parte del vostro tesoretto? Un'iniziativa presente su KickStarter di cui vi vogliamo parlare oggi riguarda la nanotecnologia e le t-shirt, un binomio improbabile diventato realtà grazie a Lotushirt. Che ci si versi del liquido addosso oppure ci si macchi a causa di sudore o altro ancora, Lotushirt promette di mantenere bianco e immacolato il vostro indumento. Come? L'uso della nanotecnologia permette infatti di impiegare al meglio il materiale, super resistente all'acqua, in grado di asciugarsi in tempi brevi, senza bisogno di stiratura e anti-piega. Il tutto per un goal da 8,087 euro da raggiungere entro 56 giorni: i numeri vincenti invece impiegheranno molto meno. L'annuncio della nuova estrazione avrà luogo fra pochissimo!

