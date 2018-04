Luigi Di Maio è un uomo solo/ Matteo Salvini non molla Berlusconi, e anche l’Ue boccia capo M5s

Luigi Di Maio, leader 5 Stelle - LaPresse

Una giornata nera quella di ieri per il leader dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. Il candidato Premier ha infatti ricevuto solo due di picche, a cominciare da quello di Matteo Salvini, che ha chiaramente spiegato, senza troppi giri di parole, di non essere intenzionato a mollare Silvio Berlusconi, il grande nemico dei pentastellati: «L'unico governo possibile – le parole del numero uno del Carroccio, come riporta IlGiornale.it - è quello del centrodestra insieme con il M5s». Di Maio sperava che alla fine Salvini abbandonasse il Cavaliere, assecondando quindi le sue richieste, ma così non sembra. Si prospettano ore difficili per il 31enne di Avellino, che oggi sarà a Ivrea per la kermesse annuale della Casaleggio, e che nel contempo ha ricevuto una porta in faccia anche dal Partito Democratico.

“TROPPO COSTOSO IL REDDITO DI CITTADINANZA”

Maurizio Martina, il candidato a ruolo di segretario del PD, ha infatti risposto così ai 5 Stelle: «Leggo che il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle (Toninelli ndr) ritiene il Pd responsabile del fallimento delle politiche di questi anni. È chiaro che queste parole dimostrano l'impossibilità di un confronto con noi». E non finisce qui perché nel frattempo è arrivata anche una bocciatura da parte dell’Unione Europea, con il vice presidente della Commissione, Jyrki Katainen, che ha spiegato: «Il reddito di cittadinanza? Troppo costoso. I sistemi di sicurezza sociale devono ovviamente essere riformati rispetto ai cambiamenti del mercato del lavoro, ma il reddito di cittadinanza potrebbe essere molto costoso». Insomma, un fine settimana decisamente nero per Di Maio, come confermato anche dai sondaggi più recenti, con gli elettori che puntano al 40% su Salvini come Premier, e al 35% proprio sul leader 5 Stelle.

