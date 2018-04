Milano, donna morta in casa con coltello nel petto/ Ultime notizie Sesto San Giovanni: corpo in decomposizione

Milano, donna morta in casa con coltello nel petto, ultime notizie, Sesto San Giovanni: corpo in decomposizione. Il macabro ritrovamento avvenuto questa mattina alle ore 10:00

Donna trovata morta a Sesto San Giovanni

Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione nell’hinterland milanese. La 52enne viveva in via Campestre 250 in quel di Sesto San Giovanni, cittadina a metà strada fra Monza e Milano, e il macabro ritrovamento è avvenuto questa mattina: le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’abitazione della vittima attorno alle ore 10:00 di oggi, dopo che il fratello della donna aveva dato l’allarme non riuscendo più a mettersi in contatto con lei. Pare che la donna sia stata ritrovata distesa a pancia in su, sul suo letto, con un coltello conficcato nel petto, ed inoltre la morte risalirebbe ad una decina di giorni fa, visto che il cadavere mostrava evidenti segni di decomposizione. Gli inquirenti, che hanno subito iniziato ad indagare sull’accaduto, escludono la pista dell’omicidio, ed è quindi probabile, vedendo anche come è stata ritrovata la donna, che si tratti di un suicidio.

LA DONNA AVEVA PROBLEMI PSICOLOGICI

Stando a quanto riportato dalla versione online de Il Giorno, pare che la donna in passato abbia avuto dei problemi psicologici, ed inoltre negli ultimi tempi si era allontanata dalla famiglia. Altro indizio importante, un biglietto che la stessa 52enne avrebbe scritto e lasciato, come spesso accade in casi di suicidio, e infine, l’appartamento non mostrava segni di effrazione, scasso o rapina, cosa che fa allontanare sempre più l’ipotesi dell'omicidio. A breve, come da prassi, il corpo della donna verrà sottoposto ad autopsia, che chiarirà definitivamente le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, quindi il 118 e infine la Polizia di Stato. Sesto San Giovanni, durante il mese di gennaio, era stato già teatro di un fatto di cronaca, l’esplosione in un palazzo che causò 6 feriti, ma fortunatamente, nessun morto

© Riproduzione Riservata.