Milano, esplosione in un capannone a San Donato/ Ultime notizie, vigile del fuoco muore schiacciato dal tetto

Milano, esplosione in un capannone a San Donato: ultime notizie, vigile del fuoco muore schiacciato da un tetto. I soccorsi sono stati totalmente inutili nonostante tempestivi.

07 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Milano, esplosione in un capannone a San Donato - La Presse

L'incendio che è divampato a San Donato in provincia di Milano ha scatenato grandi polemiche. Secondo quanto riportato da TgCom24 pare che al momento le cause siano ancora in via di accertamento. L'esplosione è avvenuta nel capannone di una ditta di nome Rykem che è specializzata nella vendita di prodotti professionali per la pulizia. Sul luogo sono arrivate anche quattro autobotti dei vigili del fuoco che hanno in poco tempo stemperato le fiamme che erano divampate attorno alle ore 21.00. Al momento non si sa il nome del vigile del fuoco che ha perso la vita all'interno dell'incidente per il crollo, attorno alle ore 23.00, del capannone. Al momento i carabinieri stanno indagando sulla morte dell'uomo anche per capire quali siano state con precisioni le cause dell'incidente che hanno portato a questo incendio. Non sappiamo infatti se si tratti di una situazione dolosa o colposa.

SOCCORSI INUTILI PER IL VIGILE

Ha preso fuoco un capannone a San Donato in provincia di Milano e nell'incidente ha perso la vita un vigile del fuoco. Questi è morto per il crollo del tetto del capannone che l'ha travolto. I soccorsi sono stati tempestivi, ma inutili per le condizioni dell'uomo e hanno constatato solo il decesso. L'esplosione è stata avvertita attorno alle ore 21, mentre il crollo si è verificato un paio di ore dopo. La vicenda ha destato molto clamore sui social network con i cittadini presenti nella zona che hanno postato anche immagini della vicenda creando un certo allarmismo. Il rogo divampato dal capannone di San Donato è stato visibile da molto lontano con il cielo nei dintorni che è stato invaso da una grande nube grigia e da un odore forte visto la presenza di detersivi all'interno dell'edificio. Sembra che questi abbiano contribuito a rendere ancor più copioso l'incendio in questione.

