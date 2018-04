Pedopornografia, arrestato monsignor Capella/ Vaticano, ex addetto Nunziatura Washington rischia da 1 a 5 anni

07 aprile 2018 Silvana Palazzo

Monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington, è stato arrestato oggi per possesso di ingente materiale pedopornografico. Questa mattina il giudice istruttore del Tribunale del Vaticano, su proposta del Promotore di Giustizia, aveva emesso un mandato di cattura, provvedimento che è stato poi eseguito dalla gendarmeria vaticana. Monsignor Capella, come riportato da Repubblica, ora è detenuto in una cella della caserma del Corpo della Gendarmeria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. A render nota la notizia è stata la Sala stampa vaticana. L’arresto è giunto al termine di un’inchiesta del Promotore di Giustizia della Città del Vaticano, Giampiero Milano, dopo una denuncia arrivata per via diplomatica dal governo degli Stati Uniti. A Washington avrebbe compiuto i suoi reati, ma ci sono rapporti su di lui con accuse simili arrivati anche dal Canada. Il fascicolo è stato aperto dopo la notifica dello scorso 21 giugno da parte del Dipartimento Usa sul possibile reato.

Monsignor Carlo Alberto Capella, di origine emiliana, è stato in servizio in Segreteria di Stato fino al 2015 come officiale della Sezione per i Rapporti con gli Stati. In questa veste aveva partecipato alla sottoscrizione della Convenzione fiscale con lo Stato italiano. Successivamente è stato inviato come secondo segretario alla Nunziatura Apostolica di Washington, prestigiosa sede diplomatica. La notizia dell’inchiesta prima e ora dell’arresto hanno suscitato scalpore e sconcerto visto che si tratta di un personaggio di primo piano nella gerarchia della diplomazia vaticana. La questione è seria: il reato di pedopornografia è previsto dalla Santa Sede con la legge numero VIII del 2013, in particolare negli articoli 4, 10 e 11 che riguardano definizione del reato, atti di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico. Il comma 3 prevede che «chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, trasmette, importa, esporta, offre, vende o detiene per tali fini materiale pedopornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro duemilacinquecento a euro cinquantamila». Mentre il comma 5 che «nei casi previsti dai commi 3 e 4, la pena è aumentata ove il materiale sia di ingente quantità».

