Telegram, chiuse chat pro Isis gestite da un minorenne, sarà deradicalizzato: prima volta in Italia. Un giovane di origini algerine faceva propaganda attraverso la nota app messaggistica

Nuovo caso di antiterrorismo in Italia. Nelle scorse ore le forze dell’ordine hanno bloccato un minorenne italiano di origini algerine, colpevole di fare propaganda Isis attraverso Telegram. Sulla nota app messaggistica, la seconda più diffusa dopo WhatsApp, il ragazzo in questione aveva aperto due chat e diversi canali, per diffondere appunto messaggi inerenti lo Stato Islamico. L’indagine è partita circa un anno e mezzo fa, nel dicembre del 2016, ed è stata portata avanti dagli uomini della sezione cyberterrorismo della polizia postale di Trieste e delle Digos del capoluogo friulano e di Udine. Il canale in questione si chiamava Khalifah News Italy, e il suo responsabile, il giovane algerino, è stato denunciato. L’obiettivo di tale chat era cercare di spingere altre persone ad affiliarsi all’Isis attraverso propaganda e atti di proselitismo.

SARA’ AFFIANCATO DA UN IMAM

Nel dettaglio il ragazzo italiano originario dell’Algeria traduceva i messaggi più significativi dell’Isis, per poi diffonderli in rete appunto attraverso Telegram, cercando quindi di intercettare quelli che vengono chiamati lupi solitari, ovvero, persone che si auto-indottrinano e che spesso e volentieri divengono poi protagonisti di atti di terrorismo. C’erano alcune chat scoperte dalle forze dell’ordine, alquanto inquietanti, come ad esempio quando si chiedeva come si poteva far passare una cintura esplosiva attraverso le porte automatiche. Nei confronti del ragazzo sarà avviato, per la prima volta in Italia, un percorso di deradicalizzazione, un processo di recupero che permetta allo stesso di allontanarsi dal mondo Isis. Affinché ciò avvenga, all’italo-algerino verrà affiancato anche un imam, di modo che possa apprendere realmente i significati della regione islamica.

