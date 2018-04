Valanga in Valle d’Aosta/ Ultime notizie, scia fuoripista e provoca una slavina: travolta una 30enne a Pila

Valanga in Valle d’Aosta, ultime notizie, scia fuoripista e provoca una slavina: travolta una 30enne a Pila. E’ successo nelle scorse ore presso il comune di Gressan: ecco cos’è accaduto

Una valanga in Valle d'Aosta ha travolto una 30enne

Una valanga si è verificata nelle scorse ore in quel di Pila, località facente parte del comune di Gressan, in Valle d’Aosta. A provocare il fenomeno è stata una sciatrice inglese di 30 anni, che stava facendo del fuoripista, quando si è appunto verificato lo “staccamento” della massa di neve. La valanga ha quindi sorpreso la turista britannica, che è stata investita in pieno. L’episodio si è verificato nella zona del Canal Grande, precisamente nel Couis 1. Insieme all’inglese vi era anche il compagno, che fortunatamente è rimasto illeso. Una volta chiamato il soccorso alpino valdostano, questi sono giunti sul posto, trasportando d’urgenza la donna presso l’ospedale di Aosta. Attualmente la 30enne è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parini, in prognosi riservata.

LA TURISTA HA RIPORTATO UN POLITRAUMA

Stando a quanto riportato dall’edizione online del quotidiano LaRepubblica, la turista britannica avrebbe riportato un politrauma, ovvero, una o più lesioni importanti ad organi vitali, che può anche causare la morte. Un trauma provocato non soltanto dallo schiacciamento subito per via della massa di neve, ma anche perché la donna, una volta travolta dalla slavina, ha compiuto un salto di rocce di diversi metri. Sul posto è intervenuto l’elicottero della Protezione civile “Sierra Alfa 1”, con il personale del Soccorso Alpino Valdostano e del 118. Pila è una località molto nota della Valle d’Aosta, a circa 1800 metri sul livello del mare. Fa parte del comune di Gressan e presenta ben 70 km di piste da sci che d’estate diventano terreno per le corse in mountain bike.

