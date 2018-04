Brescia, lite per una ragazza: auto investe 7 giovani/ Ultime notizie, bloccato il pirata della strada in fuga

Brescia, lite per una ragazza ad Artogne (Val Camonica): auto investe 7 giovani coetanei e si dà alla fuga. Ultime notizie, il pirata della strada è stato braccato in nottata

08 aprile 2018 Niccolò Magnani

Val Camonica, auto investe 7 giovani dopo lite per una ragazza (LaPresse)

Brutto caso di cronaca avvenuto questa notte ad Artone, in provincia di Brescia nella Val Camonica: un giovane ha investito 7 suoi coetanei all’estero di un locale dopo una più che probabile lite per una ragazza, racconta Il Giorno nella sua edizione online. Il pirata della strada è poi fuggito in preda alla furia ed è stato inseguito, pare, dal proprietario del bar vicino che ha assistito a tutta la scena. I 7 giovani sono rimasti feriti ma per fortuna nessuno in gravissime condizioni: hanno tutti tra i 17 e i 35 anni e sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Esine, Lovere e anche agli Spedali Civili di Brescia per valutare l’entità delle ferite. Nessuno però, al momento, è in pericolo di vita: la fuga del giovane pirata della strada ancora non è chiara come sia stata bloccata, se con l’aiuto del proprietario del bar o se “semplicemente” dalla Polizia avvertita dopo l’assurdo investimento. LA FUGA E

L’INSEGUIMENTO DEL PROPRIETARIO DEL BAR

In base alle primissime informazioni raccolte, il giovane avrebbe realmente litigato con alcuni coetanei per una ragazza - anche se non è chiaro se la fidanzata dello stesso investitore o se un’amica di qualcuno dei ragazzi investiti - e a quel punto sarebbe salito in macchina e a tutta velocità li avrebbe puntati e travolti. L’elisoccorso ha portato alcuni dei feriti negli ospedali bresciani ma dopo le prime visite della notte non sarebbero per fortuna in pericolo di vita; i posti di blocco subito messi dalle forze dell’ordine hanno aiutato al bloccaggio e successivo arresto del folle investitore a cui saranno sottoposti i soliti esami di rito per comprendere se fosse in preda ai fumi dell’alcol o di sostanze stupefacenti quando ha puntato a tutta velocità i sette “rivali”.

