Genova, donna trovata morta in casa in via Fillak/ Ultime notizie: omicidio, marito irrintracciabile

Genova, donna trovata morta in casa in via Fillak: inqirenti confermano pista omicidio, nessuna traccia del marito dopo una presunta lite con la vittima.

08 aprile 2018 Emanuela Longo

Genova, donna trovata morta in casa in via Fillak (LaPresse)

Giallo a Genova, dove una donna di 46 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione in via Fillak. Il ritrovamento choc, come riporta GenovaToday, è avvenuto verso l'ora di pranzo di questa domenica 8 aprile. La vittima è una donna di origini latinoamericane e si chiama Jenny Angela Coelo Reyes. Pochi dubbi sul fatto che dietro questo decesso ci sia un terribile omicidio: sin dal loro arrivo nell'appartamento, infatti, la pista del delitto è stata confermata anche dal medico legale. Sul corpo della donna sarebbero state rinvenute alcune ferite, secondo le prime indiscrezioni una coltellata al petto, ed in casa anche tracce di sangue. Il cadavere, inoltre, pare che al momento del ritrovamento fosse coperto da un soprabito. A scoprire il corpo senza vita della 46enne sarebbe stata la coinquilina, Valeria Moran. Importanti le sue dichiarazioni agli inquirenti, che potrebbero ora aprire una possibile pista. Secondo la sua testimonianza, lo scorso sabato notte Jenny Angela ed il marito, giunto da pochi giorni dall'Ecuador, avrebbero iniziato a litigare con un certo impeto e per questo la coinquilina avrebbe deciso di lasciarli da soli, togliendo il disturbo. Solo una volta tornata a casa, avrebbe fatto la drammatica scoperta, avvertendo così prontamente la madre della vittima che, a sua volta, avrebbe allertato i carabinieri giunti sul luogo del presunto delitto.

OMICIDIO GENOVA: MARITO IRRINTRACCIABILE

Oltre ai carabinieri, sul posto sono giunti prontamente anche i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la donna, confermando però il suo decesso. Non è ancora possibile stabilire il momento esatto della morte né le cause. Sono ore delicate, queste, poiché il medico legale è al lavoro al fine di trarre le prime conclusioni, mentre gli inquirenti hanno già avviato le indagini per fare luce sul giallo. Sul posto, è giunto anche il figlio della donna di 20 anni, il quale però appresa la notizia della morte ha accusato un malore ed è stato soccorso dall'ambulanza. Il marito della donna trovata morta in casa a Genova sarebbe al momento irrintracciabile ed anche tramite il social Facebook sarebbe partito un appello da parte della famiglia di Jenny Angela Coelo Reyes affinché l'uomo possa presto essere trovato. I dubbi iniziali, inevitabilmente sembrano essere concentrati anche sul coniuge alla luce della presunta lite raccontata agli inquirenti dalla coinquilina della stessa vittima.

