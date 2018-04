Ladispoli, muore sotto il treno/ Roma, tre amici attraversano i binari, un 26enne rimane ucciso

Ladispoli, muore sotto il treno: Roma, tre amici attraversano i binari ventiseienne perde la vita. Il corpo ferisce gravemente un viaggiatore presente sulla banchina.

08 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Ladispoli, muore sotto il treno - La Presse

Il terribile incidente che si è verificato a Ladispoli oltre alla morte del ragazzo sotto il treno ha visto altre conseguenze. Il fortissimo impatto ha portato i resti del corpo a colpire un cittadino romeno presente sulla banchina che è stato portato in codice rosso dall'ambulanza all'ospedale più vicino. Al momento le sue condizioni sarebbero decisamente preoccupanti, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La vicenda è stata posta all'attenzione delle forze dell'ordine che stanno ragionando su cosa potrebbe essere accaduto e da cosa sia dipeso l'incidente in questione. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori informazioni per ricostruire la situazione nel minimo dei dettagli e capire cosa realmente è accaduto a fin che si consumasse questa tragedia. Inoltre arriveranno anche degli aggiornamenti in merito a quello che è accaduto al cittadino romeno in questione.

LA TRAGEDIA A LADISPOLI

A Ladispoli si è verificata una vera e propria tragedia con tre ragazzi che hanno provato ad attraversare i binari della ferrovia e un ragazzo di ventisei anni ha perso la vita. Non si sanno al momento le generalità del deceduto, ma siamo a conoscenza del fatto che fosse uno studente di origine indiana. Gli altri due amici, anche loro stranieri, erano una ragazza e un ragazzo che fortunatamente sono usciti totalmente illesi anche se ovviamente feriti nel cuore per il loro amico. Sul posto sono ovviamente intervenuti vigili del fuoco e anche gli agenti della polizia per indagare sulla vicenda. Al momento non si pensa a niente di altro rispetto a un semplice incidente. Al momento non dovrebbe essersi trattato di un gioco né che i ragazzi in questione fossero sotto stato di sostanze stupefacenti o di alcool. Il macchinista invece ha sottolineato come non si sia accorto dell'arrivo dei ragazzi, soprattutto perché sbucati all'improvviso.

