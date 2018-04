Palermo, neonato muore in ospedale: papà aggredisce medici/ Denunciato: "escalation intollerabile"

Palermo, neonato muore in ospedale: papà aggredisce medici, mandandone uno al pronto soccorso. Doppia denuncia e rabbia da parte del dirigente ospedaliero.

08 aprile 2018 Emanuela Longo

Un nuovo episodio di violenza, in ospedale a Palermo, si è registrato nelle passate ore, quando un genitore affranto per la morte del figlio, nato prematuramente e morto nonostante sia stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico, si è sfogato aggredendo quattro medici dell'ospedale Di Cristina nel capoluogo Siciliano. A riportare la notizia, in tutta la sua doppia drammaticità è PalermoToday, che racconta i fatti avvenuti nella notte a cavallo tra venerdì e sabato. Il piccolo, affetto da una grave patologia, era stato trasferito d'urgenza dal Cervello all'Ospedale dei Bambini. Qui i genitori del neonato sarebbero stati messi al corrente delle possibili conseguenze che il delicato intervento chirurgico al quale il figlio stava per sottoporsi avrebbero potuto avere. Come preventivato dagli stessi medici, l'operazione non ha avuto un esito positivo ed il piccolo purtroppo è deceduto subito dopo. Una volta appresa la notizia, la reazione del padre sarebbe stata estremamente violenta e l'uomo si sarebbe scagliato proprio contro i sanitari accanendosi in particolare con uno di loro e mandandolo al pronto soccorso per via di un trauma cranico. Il caos in corsia, dunque, ha preso il sopravvento tanto da rendere necessario l'intervento delle Forze dell'ordine per sedare la situazione.

PADRE DENUNCIATO, LE PAROLE DEL DIRIGENTE OSPEDALIERO

Dopo la violenta aggressione, la posizione dell'uomo, malgrado fosse comprensibilmente sconvolto per la morte del figlio neonato, è ora al vaglio degli inquirenti. Il padre è stato infatti denunciato dal direttore generale dell'Arnas Civico, Giovanni Migliore per interruzione di pubblico servizio ma anche da parte del dirigente del reparto di Terapia intensiva, Giuseppe Re, per lesioni e aggressione a pubblico ufficiale. Lo stesso Migliore, al fine di fare totale chiarezza sull'accaduto, ha chiesto che il piccolo venisse sottoposto ad autopsia. In una nota inviata a PalermoToday, lo stesso dirigente ospedaliero ha denunciato questa "escalation di aggressioni ai medici e agli operatori degli ospedali". "Non è più una questione di singoli e sporadici casi, ma sta assumendo sempre più i contorni di un fenomeno che non è più tollerabile", ha aggiunto Migliore annunciando poi la promozione di un comitato "per la sicurezza negli ospedali e nei luoghi di cura e l'avvio di una campagna di sensibilizzazione per educare al rispetto delle strutture sanitarie e dei professionisti che svolgono la loro opera al servizio del malato". Proprio i medici, a sua detta, negli ultimi anni sarebbero diventati un bersaglio fin troppo semplice da colpire.

