Papa Luciani, giallo sulla morte/ I misteriosi 33 giorni di Pontificato di Giovanni Paolo I (Quarto Grado)

Papa Luciani, giallo sulla morte: il mistero attorno ai 33 giorni di pontificato di Giovanni Paolo I. Il suo fu un decesso naturale? Dubbi e ipotesi al vaglio di Quarto Grado.

08 aprile 2018 Emanuela Longo

Papa Luciani, giallo sulla morte

Il brevissimo pontificato di Albino Luciani e i misteri attorno alla morte di papa Giovanni Paolo I saranno al centro della nuova puntata di Quarto Grado - La Domenica, l'appuntamento in access prime time in programma per stasera 8 aprile su Rete 4. Il giallo affrontato da Gianluigi Nuzzi, di ritorno dalla pausa pasquale, rappresenta anche una delle pagine più oscure della Chiesa basti pensare infatti che il suo pontificato ebbe una durata di appena 33 giorni. Papa Luciani fu trovato privo di vita nel suo appartamento privato. Cosa è successo realmente? Già lo scorso novembre il programma nella versione in prime time affrontò l'oscura vicenda, rimasta un mistero ancora oggi poiché ancora nessuno è riuscito a spiegare cosa ruotò attorno a quei 33 giorni nei quali Giovanni Paolo I rimase in carica come Pontefice. A quasi 40 anni dalla sua morte, avvenuta il 28 settembre 1978, molti fedeli continuano a chiedere che sia fatta luce sul caso. La sua fu una scomparsa improvvisa e scosse molto la comunità cattolica poiché sin da subito Papa Luciani era riuscito ad entrare nel cuore dei fedeli, tanto da essere ribattezzato come il Papa del Sorriso. Si è detto tanto sulle cause che avrebbero portato al suo decesso e tra le varie ipotesi ci sarebbe anche quella di un gruppo di cospiratori che sarebbero riusciti nel loro intento di eliminare per sempre Luciani.

GIOVANNI PAOLO I: GIALLO SULLE CAUSE DEL DECESSO

Il suo, seppure brevissimo, fu un Pontificato davvero innovativo. Sin da subito, infatti, Papa Luciani fu intenzionato a far luce sulla Chiesa e proprio questo potrebbe aver spinto alcuni suoi oppositori ad intervenire mettendo fine, sul nascere, alla sua ascesa come Pontefice. Tanti, i misteri, che ancora oggi aleggiano attorno alla figura di Papa Luciani, a partire dalle sue presunte condizioni di salute precarie. Sono in tanti, infatti, a sostenere il contrario, come ad esempio il gesuita Jesus Lopez Saez secondo il quale, invece, il Papa si trovava in ottima salute. La stessa cosa sostenne anche il fratello Edoardo Luciani, il quale non era al corrente di alcuna malattia in atto. Eppure, il comunicato della Santa Sede parlava chiaro: il decesso di Giovanni Paolo I sarebbe stato causato da un infarto miocardico. Come andò realmente? Insieme a numerosi ospiti ed esperti presenti in studio, Gianluigi Nuzzi tornerà ad affrontare il giallo della morte di Papa Luciani, approfondendo una delle vicende più controverse del Vaticano attraverso documenti storici che saranno trasmessi nel corso di Quarto Grado- La Domenica.

© Riproduzione Riservata.