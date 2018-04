Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Di Maio corteggia il Pd che per ora rifiuta (8 aprile 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continuano le schermaglie a distanza tra partiti. Arrestato in Vaticano un Monsignore con l'accusa di pedopornografia. Paura in Germania. (8 aprile 2018)

08 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Luigi Di Maio - La Presse

CONTINUANO LE SCHERMAGLIE A DISTANZA TRA I PARTITI

Sempre più complicato lo scenario che dovrebbe portare alla formazione del nuovo governo, visto il mancato avvicinamento dei partiti verso quello che potrebbe essere un governo di unità nazionale. Ad agitare le acque oggi un'intervista di Luigi Di Maio nella quale l'esponente pentastellato cerca un avvicinamento col Partito Democratico. Immediata la risposta di Maurizio Martina, il reggente del PD pur apprezzando i toni molto più morbidi di Di Maio continua a sottolineare la distanza tra i due schieramenti. Commenta l'intervista anche Matteo Salvini l'unico esponente politico che fino adesso è sembrato attratto da un governo a matrice Grillina, per il capo del Carroccio un eventuale governo Movimento 5 Stelle-Partito Democratico sarebbe una vera catastrofe nazionale.

TORNA LA PAURA IN GERMANIA

Nuovo attentato terroristico in Germania, dove oggi un furgone si è lanciato tra la folla a Munster, una cittadina della Renania settentrionale. Dalle prime informazioni ci sarebbero almeno 3 morti e una ventina di feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime. Il guidatore del mezzo si è successivamente suicidato sparandosi alla testa. Inizialmente anche per la data, che coincide con l'anniversario dell'attentato di Stoccarda, le autorità avevano parlato di terrorismo, i primi riscontri effettuati dalle forze dell'ordine hanno allontanano questa tesi, stante che il guidatore era un cittadino tedesco con seri problemi mentali, niente in tale contesto farebbe pensare che l'attentatore abbia avuto nel passato legami con l'Isis. La Farnesina ha immediatamente attivato un unità di crisi, allo scopo di appurare se tra i morti e i feriti insistono cittadini italiani.

ARRESTATO IN VATICANO UN MONSIGNORE CON L'ACCUSA DI PEDOPORNOGRAFIA

Eclatante arresto in Vaticano, dove la gendarmeria questa mattina ha ristretto in carcere l'ex addetto alla nunziatura di Washington. L'arresto richiesto dal "promotore di giustizia" ha interessato Monsignor Carlo Alberto Capella, le accuse gravissime vertono sul possesso di un ingente quantità di materiale pornografico, avente per soggetto nella maggior parte dei casi bambini. L'arresto giunge dopo una lunga indagine partita dopo alcune denunce arrivate direttamente dagli Stati Uniti d'America, durante le indagini il Monsignore era stato richiamato in Vaticano ed ospitato presso il collegio dei penitenzieri. L'arresto è stato comunicato al Santo Padre, che ha approvato l'operato della magistratura Vaticana.

SERIE A, LA JUVE VINCE CROLLA LA ROMA

Con un roboante 4 a 2 la Juventus prova a scacciare i fantasmi del Real Madrid e torna ad occuparsi del campionato. La vittoria contro il modesto Benevento al di là del risultato ha fatto vedere una squadra ancora bloccata psicologicamente, da segnalare la tripletta di Dybala autore di due rigori, uno dei quali fortemente contestato dai giocatori di casa. Oggi il Napoli dovrà in tale contesto assolutamente vincere, in caso contrario i bianconeri avrebbero ipotecato in maniera importante la vittoria del settimo scudetto consecutivo. Non è andata altrettanto bene alla Roma di Di Francesco che nell'altro anticipo del pomeriggio ha perso contro la Fiorentina, con la sconfitta odierna la situazione dei giallorossi si complica notevolmente. Terminano con due pareggi gli altri anticipi Spal Atalanta e Sampdoria Genoa.

SERIE A, OGGI TOCCA AL NAPOLI

Dopo la vittoria della Juventus ieri a Benevento ora toccherà al Napoli rispondere, pronto a dire la sua contro il Chievo Verona. Gli azzurri hanno bisogno assolutamente di vincere per rimanere in scia dei bianconeri e presentarsi a -4 anche nella prossima giornata, in attesa dello scontro diretto all'Allianz Stadium del 22 aprile prossimo. Si parte alle ore 12.30 con la gara Torino Inter, i nerazzurri con una vittoria potrebbero superare in classifica la Roma sconfitta ieri dalla Fiorentina. Attenzione poi a Milan Sassuolo che sarà il posticipo di questa giornata. Completano il calendario le gare Crotone Bologna e Verona Cagliari alle 15.00, mentre alle 18.00 Udinese Lazio.

© Riproduzione Riservata.