“Gaudete et Exsultate”/ Esortazione Apostolica di Papa Francesco, il testo: “Santità alla portata di tutti”

Papa Francesco, la nuova Esortazione Apostolica "Gaudete et Exsultate": "la santità è alla portata di tutti nella vita quotidiana e nei problemi di tutti i giorni". Il testo integrale

09 aprile 2018 Niccolò Magnani

Esortazione Apostolica di Papa Francesco (LaPresse)

Papa Francesco ha pubblicato sul sito ufficiale del Vaticano la nuova Esortazione Apostolica, dal titolo “Gaudete et Exsultate” dedicata al tema centrale della Santità nel mondo di oggi. Si tratta della sua terza Esortazione dopo “Amoris Laetitia” ed “Evangelii Gaudium” e ovviamente dopo le due encicliche “Laudato sì” e “Lumen Fidei” scritti in questi 5 intensi anni di Pontificato targato Papa Bergoglio. In questi minuti la nuova Esortazione di Papa Francesco è illustrata in Vaticano dall’Arcivescovo Angelo De Donatis vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma e dal giornalista Gianni Valente, assieme all’esponente dell’Azione Cattolica Paola Bignardi. Si tratta di una riflessione sul fronte della santità, della chiamata di Dio nei giorni convulsi e secolarizzati del nuovo millenni: sono cinque capitoli e 177 paragrafi dove il Santo Padre invita tutti i cristiani ad essere santi oggi. Non è una chiamata per pochi un privilegio per alcuni, ma è «una via per tutti, da vivere nella quotidianità, visto che Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità... Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente», scrive Francesco nel primo capitolo di presentazione del nuovo testo ufficiale. Qui il testo integrale dell'Esortazione Apostolica "Gaudete et Exsultate"

LA SANTITÀ ALLA PORTATA DI TUTTI

I temi affrontati da Papa Francesco sono moltissimi all’interno della larga sfera che fa richiamo a quella “santità” che Gesù Cristo da sempre lancia all’uomo come provocazione e libera adesione nel seguire il proprio Vangelo. «I santi non sono già beatificati o canonizzati, non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato..». Secondo il Papa la santità si vede nel popolo di Dio paziente: «nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere... Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, “la classe media della santità”». Parole semplici, quotidiane, per esprimere un concetto dalla profondità vastissima ma anche dalla “realizzabilità” assai più semplice di quanto si possa immaginare: per essere santi occorre essere non perfetti ma sinceri e umili nel riconoscere la propria piccolezza di fronte alla grandezza di Dio e la propria richiesta continua di essere perdonati nelle nostre malefatte e peccati. «La santità «andrà crescendo mediante piccoli gesti. Per esempio: una signora va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a parlare, e vengono le critiche. Ma questa donna dice dentro di sé: “No, non parlerò male di nessuno”. Questo è un passo verso la santità. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie e, anche se è stanca, si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta che santifica…», scrive ancora il Papa nel paragrafo 16 del testo integrale della nuova “Gaudete et Exsultate”.

I NEMICI DELLA SANTITÀ

È interessante vedere anche gli effetti e i possibili “agenti negativi” che potrebbero mettere a repentaglio il percorso di santità cui ogni uomo è chiamato nel corso della sua vita: secondo Papa Francesco ci sono due “sottili nemici” che hanno attraversato la storia della Chiesa e dominano ancora oggi incarnati nei problemi della modernità che non sono certo quelli del Medio Evo o del Rinascimento. «Gnosticismo e Pelagianesimo sono due forme di sicurezza dottrinale o disciplinare che danno luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario dove, invece di evangelizzare, si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare». Il monito del Papa arriva fino al dentro intimo della Chiesa, alla vita di tutti i giorni della realtà quotidiana e testimone di Cristo; «È «tipico degli gnostici credere che con le loro spiegazioni possono rendere perfettamente comprensibili tutta la fede e tutto il Vangelo. Assolutizzano le proprie teorie e obbligano gli altri a sottomettersi ai propri ragionamenti». Francesco mette poi in guardia da quei falsi profeti che pensano di sapere tutto e avere risposte per ogni cosa: «Dio ci supera infinitamente, è sempre una sorpresa e non siamo noi a determinare in quale circostanza storica trovarlo, dal momento che non dipendono da noi il tempo e il luogo e la modalità dell’incontro. Chi vuole tutto chiaro e sicuro pretende di dominare la trascendenza di Dio».

© Riproduzione Riservata.