'Ndrangheta, arrestati 4 imprenditori a Reggio Calabria/ Ultime notizie, eseguiti sequestri per 50 milioni

09 aprile 2018 Emanuela Longo

Un nuovo blitz in piena regola, quello eseguito nella giornata di oggi dai Carabinieri di Reggio Calabria che hanno fermato quattro imprenditori ritenuti affiliati alle cosche di 'ndrangheta cittadine. L'operazione, come spiega l'agenzia di stampa Ansa, è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale, sotto la coordinazione della Dda reggina. I quattro imprenditori fermati sono stati accusati, a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e auto riciclaggio, e grazie al loro appoggio alle cosche mafiose locali avrebbero ottenuto grandi profitti in modo illecito, poi riciclati in attività commerciali di successo. Sono stati oltre 100 i militari impegnati nel portare a termine questa enorme operazione durante la quale sono state poste sotto sequestro anche numerose aziende, centinaia di appartamenti e decine di terreni edificabili a Reggio Calabria, per un valore di oltre 50 milioni di euro.

I QUATTRO IMPRENDITORI ARRESTATI

Grazie all'operazione condotta dalla Dda di Reggio Calabria che ha messo a segno un nuovo colpo a scapito della 'ndrangheta, è stata fatta totale luce su quello che è stato definito dagli stessi inquirenti "un reticolato di legami criminali coltivati da spregiudicati imprenditori edili e immobiliari". Il blitz è stato messo a punto nelle prime ore del giorno portando all'arresto dei quattro imprenditori ritenuti contigui alle cosche della 'ndrangheta. Come riporta Strettoweb.com, si tratta di Ficara Carmelo di anni 62, titolare dell'omonima impresa di costruzioni; Giordano Andrea Francesco di anni 59, suo socio; Surace Giuseppe, il più giovane dei quattro, di anni 34 e infine Surace Michele di anni 61, rispettivamente padre e figlio. Grande soddisfazione da parte di Carabinieri impegnati nell'operazione ribattezzata "Monopoli" i quali, al termine dei fermi hanno ribadito di aver fatto pienamente luce sui rapporti degli imprenditori.

