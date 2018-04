Castel Volturno, prova Suv in spiaggia e rischia di annegare/ Napoli, Manovre folli: a bordo due figli piccoli

Castel Volturno, prova Suv in spiaggia e rischia di annegare: grande paura per una famiglia di Secondigliano, a bordo la moglie e due neonati, salvati dalle forze dell'ordine

Castel Volturno, prova Suv in spiaggia e rischia di annegare: disavventura a lieto fine quella di Pinetamare. Come sottolinea Sky TG 24, ieri sera 8 aprile 2018 un uomo di trenta anni si è lanciato in manovre spericolate in spiaggia alla guida di un Suv, ma la sabbia ha ceduto e l’autovettura si è piegata fino a rischiare l’affondamento in mare. L’uomo era in macchina insieme alla moglie a due figli piccoli, è stato provvidenziale l’arrivo delle forze dell’ordine per evitare il peggio. Secondo le prime ricostruzioni, l’autore delle evoluzioni spericolate è un residente di Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli, e ieri sera si trovava a Castel Volturno per prendere un gelato insieme ad una coppia di amici. Dopo aver salutato i conoscenti, dopo le ore 22.00, l’uomo ha deciso di andare sulla spiaggia per provare in nuovo Suv con delle manovre azzardate e incoscienti.

TRAGEDIA SFIORATA A CASTEL VOLTURNO

Il trentenne di Secondigliano ha iniziato a praticare le manovre con la nuova autovettura ma ad un certo punto la sabbia ha iniziato a cedere: il Suv ha iniziato a piegarsi fino a rischiare l’affondamento in mare. Ad evitare il peggio il tempestivo arrivo degli agenti del posto fisso di Casapesenna e dei carabinieri della radiomobile di Mondragone, che si sono tuffati in mare per salvare la famiglia: oltre l’uomo, presenti in macchina la moglie e i due figli, una bimba di due anni e un bimbo di pochi mesi. Gesto irresponsabile, dunque, dell’uomo che non ha fatto i conti con il fondale sconnesso del litorale di Pinetamare, con la sua automobile che stava finendo quasi completamente in balia delle forti onde dovute al mare agitato. Una tragedia soltanto sfiorata per fortuna, con le forze dell’ordine che sono riuscite a salvare le vite della moglie e dei due bambini.

