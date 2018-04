GENOVA, FURGONE SOSPETTO E ALLARME BOMBA/ Corso Europa riaperto dopo intervento artificieri: traffico in tilt

Genova, furgone sospetti in Corso Europa: allarme bomba e "materiali pericolosi". Traffico in tilt per due ore: cessato allarme e ritorno lento alla normalità. Le ultime notiziei

09 aprile 2018 Niccolò Magnani

Genova, allarme bomba in un furgone sospetto (LaPresse)

È terminato l’allarme scattato dopo mezzogiorno a Genova nella zona di Corso Europa - parte levante del capoluogo ligure - che ha tenuto sotto scacco un intero quartiere per la presenza di un furgone sospetto che avrebbe potuto contenere materiali pericoli o peggio ordigni esplosivi. L’allarme bomba è cessato attorno alle ore 14 dopo che l’intervento degli artificieri ha escluso ogni possibile legame con un pericolo terrorismo che purtroppo in Italia è cresciuto ancora dopo gli ultimi mesi di “allerta silente”. L’intera area di Corso Europa è stata chiusa al traffico per circa un’ora a mezza dalla Polizia Municipale che ha voluto così evitare ogni possibile pericolo per i passanti vicino a quel furgone con targa francese che era stato segnalato come sospetto e abbandonato. Stando a quanto riferito dagli stessi vigili a Il Secolo XIX, il veicolo è risultato rubato ma vi erano comunque sospetti sulla presenza di «materiali pericolosi».

L’ARRIVO DEGLI ARTIFICIERI

A quel punto sono giunti i reparti speciali degli artificieri per verificare a fondo l’entità dell’allarme sul pulmino francese trovato in Corso Europa: l’intervento è durato circa un’ora e mezza con il nucleo Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico) dei vigili del fuoco entrato subito in azione. Dopo i controlli approfonditi è emerso che non vi sono preoccupanti allarmi da lanciare e che dunque l’intera area poteva essere riaperta da lì a pochi minuti. Così è stato, con i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Genova che hanno riaperto il traffico in entrambi i sensi di marcia rassicurando i pedoni sulla cessazione dell’allarme a questo punto “falso” lanciato poche minuti prima. Stando ad altre verifiche emerse su GenovaToday, il furgone era parcheggiato in quel tratto di Corso Europa da qualche giorno e proprio questo aveva iniziato a far allarmare la popolazione del quartiere che ha poi avvertito la Polizia. Il traffico è rimasto bloccato per poco meno di un’ora: le auto che andavano in direzione levante sono state fatte deviare e tornare indietro dalla polizia municipale, creando inevitabili code e colonne di veicoli ancora presenti nell’area orientale di Genova città.

