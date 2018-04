Giornalista Mauro Pianta: lesione al cuore durante gastroscopia?/ La moglie: “tutto è già perdonato e salvo”

Morte giornalista Mauro Pianta: lesione al cuore durante la gastroscopia? In attesa degli esami, la moglie Silvia Scarrone scrive una lettera alla Stampa: "tutto è già perdonato e salvo"

09 aprile 2018 Niccolò Magnani

Mauro Pianta, giornalista La Stampa

Una fatalità, forse un errore e comunque un destino che ha “deciso” che era tempo di richiamare in Cielo quel bravo giornalista, Mauro Pianta, che per anni aveva raccontato su Vatican Insider, il Foglio e il Sole 24 ore spesso varie storie legate alla Chiesa e ai Papati. È notizia di oggi che dietro alla morte avvenuta tragicamente durante un normale intervento di gastroscopia potrebbe esserci un errore medico: «L’autopsia sul corpo del giornalista Mauro Pianta, 47 anni, ha confermato i sospetti emersi già nelle ore successive al decesso. A provocare l’emoragia e l’arresto cardiaco, mercoledì scorso nel reparto di Medicina delle Molinette, è stata una lesione alla parete del cuore. Lesione che ha provocato un tamponamento cardiaco e che sarebbe compatibile con l’intervento a cui si era sottoposto», scrive il sito de La Stampa dove Mauro aveva lavorato per anni (qui ripercorriamo brevemente la storia del giornalista scomparso lo scorso 4 aprile). Soffriva di reflusso gastroesofageo e per questo si era sottoposto ad un intervento per migliorare la sua esofagite da reflusso; ora serviranno ulteriori esami ovviamente per valutare se vi siano delle responsabilità dopo che la moglie Silvia Scarrone assieme agli avvocati hanno denunciato i medici che stavano operando il giornalista nell’ospedale di Torino delle Molinette. «Mio marito era solito dire: la verità rende liberi. Quindi, noi cerchiamo la verità», spiegava la stessa donna qualche ore dopo la morte improvvisa e misteriosa del marito.

“VIVERE CON UN GIORNALISTA”

È poi la stessa Silvia Scarrone ad aver preso per una volta carta e penna al posto dell’amato marito Mauro Pianta, e scrivere un articolo commovente e serissimo, per nulla “strappalacrime” o “banale” come alle volte si potrebbero leggere alcuni testi prodotti nel pieno di un lutto ancora tutto da elaborare. «Vivere con un giornalista»: con questo titolo la Scarrone sulla Stampa decide di raccontare con dignità e sincerità quel rapporto che per lei era tutto, ma proprio per questo non l’ha fatta crollare dopo la notizia tremenda e terribile della morte di Mauro. «Quando sposi un giornalista e vai in un cinema a Beinasco dopo l'attentato alle Torri Gemelle e ti dicono di evacuare per allarme bomba, ti troverai seduta da sola sui gradini mentre lui sarà dentro in direzione ostinata e contraria e ti dirà: «Aspetta amore». E tu aspetterai, pur covando un risentimento che sarà sempre passeggero perché basteranno quegli occhi a farti dire... non importa, lo perdono», scrive Silvia in ricordo di quel suo Mauro che ora non c’è più. Una lunga storia d’amore e di sofferenza che proprio sul tema della “morte” più di una volta era stata tematica di discussione tra i due sposi: «Quando sposi un giornalista ti devi aspettare che potrà morire. Non che la morte non sia una compagna di viaggio per tutti. Sorella morte diceva Francesco. Lo è per tutti. Anche se la occultiamo. Anche se decidiamo che non ci sia, come se fossimo fatti di plastica. Come se non ci trasformassimo mai in ossa e polvere. La morte invece va presa per mano».

“TUTTO È PERDONATO E TUTTO È GIÀ SALVO”

Silvia quella “presa per mano” la racconta parafrasando le parole di un amico scrittore, Luca Doninelli: «o voglio prendere per mano tutto di questa storia che Mauro mi ha lasciato sulle mani. L'ennesimo pezzo da passare. E sto qui per citare un amico carissimo lo scrittore Luca Doninelli “con il cuore spezzato e con il fiato sospeso”». Una morte però improvvisa e “rabbiosa” visto che Mauro Pianta è entrato in sala operatoria per una normale operazione e ne è uscito con un infarto, forse causato da una lesione avvenuta proprio durante l’intervento: a qui la scelta di “spaccare tutto” per una moglie, per una parente, per un’amica, è molto semplice e “comprensibile” a livello umano. Ma la Scarrone ci racconta altro, anzi ci racconta “Un Altro”: « tenere insieme i pezzi nella mia testa che è una saetta da giorni ma che non ha risposte e non ne pretende con violenza ma con umiltà. In Giovanni 8, Gesù dice: “Se rimarrete nella mia parola, la verità vi renderà liberi”. Ci saranno indagini, lo avete letto e talvolta sarebbe bene ricordarsi del lenzuolo bianco di Calabresi e fare un passo indietro anche come giornalisti», scrive ancora nella lunga lettera pubblicata da La Stampa. Si scaverà nei fatti per capire cosa sia successo davvero in quella sala operatoria, ma non tutto si esaurirà in quelle indagini: «Perché per quanto scaveremo cercando di estrapolare i fatti uno per uno dal corpo di mio marito, ci sarà sempre un margine più o meno grande di Mistero insondabile che mi chiede di prendergli la mano per farmi capire non tanto il perché ma il come e soprattutto il Chi. E' questo Chi che mi fa dire che tutto è già perdonato e tutto è già salvo».

