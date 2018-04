Incidente stradale/ Roma, scontro motorino-bus: ragazza finisce sotto il mezzo Atac, ferita (9 aprile 2018)

Incidente stradale: scontro tra Scarabeo e autobus Atac, ragazza finisce sotto il mezzo, ferita. A Foggia frontale tra due auto: morti genitori e figlio di un anno.

09 aprile 2018 Emanuela Longo

Incidente stradale (LaPresse)

La nuova settimana si è aperta con un brutto incidente stradale, avvenuto questa mattina a Roma, intorno alle 9:40 circa a Montemario, in piazza Santa Maria Della Pietà. I mezzi coinvolti sono due, un motorino Scarabeo ed un autobus Atac della linea 990. Il due ruote, secondo quanto riferito da RomaToday.it, si sarebbe scontrato con il bus anche se la dinamica del sinistro sia ancora tutta da definire. A bordo del motorino si trovava una ragazza italiana che, anche a causa dell'impatto violento e dell'asfalto reso particolarmente scivoloso dalla pioggia, è finita proprio sotto il mezzo pubblico restando incastrata. Necessario a quel punto l'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco che sono dovuti intervenire con l'ausilio di un kit di cuscini pneumatici da sollevamento ed un cric idraulico permettendo così l'estrazione della giovane poi consegnata al personale medico del 118 nel frattempo giunto sul posto. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Filippo, mentre il conducente dell'autobus e i passeggeri a bordo sono fortunatamente illesi.

FOGGIA, SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO: MUORE INTERA FAMIGLIA

E' andata decisamente peggio ad un'intera famiglia formata da giovani genitori trentenni di origine siciliana ed un bambino di appena un anno, morti in seguito ad un drammatico incidente stradale verificatosi nei pressi di Foggia. Secondo i rilievi delle forze dell'ordine, spiega LiveSicilia.it, sarebbero due i mezzi coinvolti nella tragedia: una Ford Focus SW e una Golf Volkswagen. Le vetture si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora tutte da accertare. L'impatto sarebbe stato così violento da non lasciare scampo alla famiglia siciliana che viaggiava a bordo della Ford. Ferito anche l'autista della seconda vettura, un uomo di 49 anni anche lui di origini siciliane. Le operazioni di recupero delle salme sono state così lunghe e complesse da non aver permesso la diffusione immediata delle identità delle vittime. Anche in questo caso, tra le cause che avrebbero portato ad una nuova tragedia su strada ci sarebbe l'asfalto reso particolarmente scivoloso per via della pioggia ed indubbiamente l'elevata velocità.

