Maltempo, in Toscana allerta gialla/ Previsioni meteo: pioggia e mareggiate, temperature in discesa

Maltempo, in Toscana allerta gialla. Bolletino emesso dalla Protezione civile. Previsioni meteo: pioggia e mareggiate, temperature in discesa. Le ultime notizie sulle zone interessate

09 aprile 2018 Silvana Palazzo

La perturbazione atlantica porta il maltempo sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia e in Toscana è già allerta. La Protezione civile ha emesso infatti un “codice giallo” per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore che è scattato a mezzanotte e termina alle 18 di oggi, lunedì 9 aprile 2018. Le zone interessate sono quelle denominate Arcipelago, Etruria costa sud, Ombrone, Fiora e Albegna, cioè gran parte della zona meridionale della Toscana. Le previsioni meteo parlano di forti piogge, venti forti e mareggiate. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile che, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Il maltempo è infatti previsto anche sulla Sardegna e nel Lazio. L’avviso prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in alcuni casi di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

MALTEMPO, ALLERTA GIALLA NON SOLO IN TOSCANA

Sin dalle prime ore di oggi, lunedì 9 aprile 2018, venti forti meridionali con raffiche fino a burrasca forte e mareggiate sono previste sulle zone costiere del Lazio. Come riportato da Repubblica, sulla base delle previsioni meteo è stata valutata per oggi un’allerta gialla anche per Lazio, Umbria, settori occidentali dell’Abruzzo e sud-occidentali della Sardegna, oltre che in Toscana. Permane comunque l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, per la frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (in provincia di Belluno), su cui è in corso un costante e attento monitoraggio. Torna il maltempo dopo un weekend al sole e dunque ombrelli nuovamente aperti. Le previsioni meteo parlano di un miglioramento graduale nel corso di venerdì 13 quando avremo ancora dei fenomeni sparsi al Nord, invece al Centro-Sud il rafforzamento della pressione avrà già portato il bel tempo.

