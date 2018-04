Maria Pisoni è scomparsa, Oltre il Colle/ Sospese le ricerche, è stata rapita? (Pomeriggio 5)

Oltre il Colle, scomparsa Maria Pisoni: Bergamo, sospese le ricerche per la 70enne non rintracciabile da Pasqua, le parole dei familiari a Pomeriggio 5

Oltre il Colle, scomparsa Maria Pisoni

Oltre il Colle, Maria Pisoni scomparsa: lontana da casa da oltre una settimana la settantenne, dal giorno di Pasqua. I soccorritori hanno battuto palmo a palmo i dintorni di Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, ma non è stata rilevata alcuna traccia dell’anziana. Uscita di casa per una passeggiata, Maria Pisoni non ha fatto ritorno nella sua abitazione e i familiari stanno cercando in ogni modo di mettersi in contatto con lei. Intervenuto a Pomeriggio 5, il figlio ha ripercorso la vicenda: “Il giorno di Pasqua, la mattina siamo andati a fare una passeggiata con suoceri, bambini e genitori. Tornati a casa abbiamo pranzato, verso le 12; verso le 13.30 sono andato al parco con i bambini per giocare. Nel pomeriggio mi ha raggiunto mia sorella con mio nipote” “Mia mamma è andata a fare una passeggiata dopo mangiato ed è tutto normale, è molto dinamica. Verso le 18 siamo tornati a casa, abbiamo iniziato a chiamare i suoi conoscenti ma non l’abbiamo trovata e ci siamo preoccupati. Abbiamo iniziato a cercarla a quel punto”.

OLTRE IL COLLE, MARIA PISONI SCOMPARSA: SOSPESE LE RICERCHE

Secondo quanto riporta Bergamo Sera, le ricerche dei soccorritori sono state sospese: le forze dell’ordine hanno utilizzato anche i droni della sezione Ana (Associazione nazionale alpini) di Bergamo, ma nonostante ciò non è stato prodotto alcun risultato rilevante nella ricerca. E iniziano ad essere percorse altre ipotesi, tra cui il rapimento. Il marito di Maria Pisoni, intervistato da Pomeriggio 5, ha commentato così: “Quando ci siamo accorti che non arrivava, abbiamo avvisato subito i carabinieri. Non ha avuto alcuna perdita di memoria, se c’era qualche problema l’avrebbe già risolto il pronto soccorso perché la trovavano. Non vorrei che qualcuno l’ha presa, penso che sia in giro lì nella zona, ma dove non si sa. Maria, ti stiamo aspettando: fai sapere qualcosa, tutti mi chiedono di te. Anche il cane, lei andava dappertutto con il cane: ora quasi quasi non mangia”. Un appello alla settantenne scomparsa, con la speranza che tutto finisca per il meglio.

© Riproduzione Riservata.