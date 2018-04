Monza, botte ai bimbi: maestra agli arresti domiciliari/ Ultime notizie Varedo: clima di terrore all'asilo

Monza, botte ai bimbi: maestra agli arresti domiciliari. Clima di terrore all'asilo di Varedo: calci e insulti dall'insegnante di 45 anni, registrata dalle telecamere. Le ultime notizie

09 aprile 2018 Silvana Palazzo

Monza, botte ai bimbi: maestra agli arresti domiciliari (LaPresse)

Una maestra d’asilo è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti su minori. La donna, 45 anni, è accusata di aver aggredito verbalmente e fisicamente bambini tra i quattro e i sei anni in una scuola materna di Varedo, in provincia di Monza. Le segnalazioni di alcuni genitori hanno messo in moto le indagini svolte dai carabinieri di Desio, coordinate dalla procura di Monza. I militari l’hanno quindi arrestata, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Monza. Importanti per l’inchiesta si sono rivelate le intercettazioni: anche queste hanno permesso ai carabinieri di documentare «la condotta violenta, consistente in strattonamenti e schiaffi, verbalmente aggressiva». Nell’ordinanza di arresto la maestra d’asilo è descritta coma una donna «prevaricatrice e capace di determinare nei bambini una condizione di timore, sottomissione e continua costrizione».

MONZA, BOTTE AI BIMBI: MAESTRA AGLI ARRESTI DOMICILIARI

Un clima di terrore, fatto di minacce e insulti, si era creato in una classe della scuola materna di Varedo. I casi sono avvenuti nel mese di febbraio. A denunciarli è stato il dirigente didattico su segnalazione di alcuni genitori che avevano raccolto i racconti dei bambini, terrorizzati e il lacrime. Una telecamera nascosta, montata in classe, per due settimane ha documentato il comportamento della maestra d’asilo. L’insegnante si comportava come un “bullo” con i bambini: come riportato dal Corriere della Sera, si rivolgeva ai bambini con tono sprezzante, alzando la voce e disprezzando disegni e lavoretti che i piccoli avevano preparato. Ad una bambina, ad esempio, ha strappato il disegno che le aveva mostrato dicendo che era orribile. Un bambino che non stava fermo invece ha ricevuto un calcio dalla maestra, che imponeva un silenzio tombale in classe. E se i bambini si distraevano o parlano tra loro scattavano schiaffi e maltrattamenti. Un bimbo che in un’occasione si è addormentato per la noia, del resto l’attività didattica era pressoché assente, è stato strattonato dalla donna. I genitori hanno cominciato a nutrire sospetti vedendo che i loro figli non volevano più andare a scuola quando sapevano che era presente quella maestra, invece non si lamentavano se era presente un’altra collega.

© Riproduzione Riservata.