NoiPa, ancora ritardi per aumenti ed arretrati?/ Comparto scuola: poche speranze per aprile. Rinvio a maggio?

Il NoiPa interviene sulla possibilità che nei cedolini di aprile siano corrisposti aumenti e arretrati nel comparto della scuola: basse le possibilità che vengano elaborati i pagamenti

09 aprile 2018 - agg. 09 aprile 2018, 20.05 Raffaele Graziano Flore

NoiPa, il portale on-line (Facebook)

Con un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, NoiPa ha voluto fornire un aggiornamento ai suoi amministrati a proposito della possibilità che nei cedolini che saranno emessi ad aprile per quanto riguarda il mondo della scuola siano inclusi anche arretrati e aumenti di stipendio: di fatto, il sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di elaborare, liquidare e consultare gli stipendi del personale della pubblica amministrazione non ha detto, di fatto, nulla di nuovo rispetto a quanto comunicato lo scorso 9 aprile, paventando così l’ipotesi che vi possano essere ulteriori rinvii. In sostanza, dal post pubblicato da NoiPa sembra che non si potrà avere chiarezza sul tema prima della sottoscrizione del contratto relativo al comparto Istruzione e Ricerca e della conclusione del relativo iter di legge.

POSSIBILE RINVIO A MAGGIO?

“A seguito delle diverse richieste circa lo stato di avanzamento dei rinnovi contrattuali” si legge nel post apparso qualche ora fa sulla pagina Facebook di NoiPa, “riproponiamo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul portale”: in sostanza, si ribadisce che lo scorso 9 febbraio è stata firmata una ipotesi di accordo di C.C.N.L. e che eventuali aggiornamenti saranno forniti come di consuetudine sulla stessa pagina social. La sottoscrizione definitiva del suddetto contratto è in calendario per la metà di aprile e dunque paiono essere giustificati i timori di coloro che, su portali e forum dedicati al tema, operano nella scuola e pensano che gli arretrati slitteranno ancora e stavolta al mese di maggio (magari con una emissione speciale): un ritardo che, peraltro, sta generando alcuni malumori dal momento che, a differenza che da quello Istruzione e Ricerca, negli altri comparti gli aumenti e arretrati sono già stati corrisposti lo scorso 1° marzo. Dunque i pagamenti per docenti e personale Ata non potranno essere elaborati prima che i dpr sul nuovo C.C.N.L. firmati da Mattarella non saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

© Riproduzione Riservata.