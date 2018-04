Torino, 12enne trovato con laccio al collo: morto/ Ultime notizie, suicidio o gioco finito in tragedia?

Torino, 12enne trovato con laccio al collo: morto: inutile la corsa in ospedale dopo la scoperta della madre. Indagini in corso: suicidio o gioco tragico? Ultime notizie

09 aprile 2018 Emanuela Longo

Torino, 12enne trovato con laccio al collo: morto (LaPresse)

Una morte assurda ed ancora inspiegabile, quella che ha raggiunto un ragazzino di appena 12 anni, ritrovato in fin di vita nel suo letto dalla madre e dalla nonna con un laccio al collo. La tragedia si è consumata a Torino, come spiega Il Messaggero fornendo le primissime informazioni sulla vicenda choc. Ieri sera, dopo la terribile scoperta da parte della madre, era subito stato lanciato l'allarme: trasportato d'urgenza all'ospedale Maria Vittoria del capoluogo piemontese e ricoverato in condizioni disperate, però, il dodicenne è poi morto. Secondo le primissime informazioni ancora al vaglio degli inquirenti che hanno prontamente avviato le indagini, il ragazzino sarebbe stato trovato nella sua stanza con un laccio del materasso attorno al collo. Ora sarà il lavoro degli esperti a fare luce sulle reali cause del decesso dal momento che non sarebbe stata esclusa alcuna ipotesi. Il ragazzino potrebbe infatti aver deciso di togliersi la vita ma è possibile che a provocargli la morte sia stato uno strano gioco dagli esiti drammatici.

LE IPOTESI AL VAGLIO

Ha deciso di togliersi la vita o è stato vittima di un incidente provocato da un gioco? Non sono ancora chiare le reali cause della tragedia che si è consumata in una apparente domenica di aprile a Torino, quando a scoprire il dodicenne esanime nel letto della sua cameretta. All'arrivo dei soccorsi, allertati dalla famiglia, il ragazzino era ancora vivo ma sin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime. Inutile la corsa in ospedale dove sarebbe arrivato in arresto cardiaco e poi morto poco dopo nonostante una prolungata rianimazione. Stando alle ancora scarne informazioni trapelate e rese note dal portale Fanpage, si apprende che il laccio sarebbe stato legato al letto a castello della sua stanza. Nanopress parla invece di una fibbia dello zaino usata a mo' di laccio intorno al collo. Ora sulla vicenda incredibile sono in corso le indagini della magistratura chiamata a fare luce sull'accaduto.

