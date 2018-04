Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: centrodestra unito, Salvini "mai col Pd, fiducioso su M5S" (9 aprile 2018)

CENTRODESTRA RIMANE UNITO: SALVINI CHIUDE AL PD E RINCORRE DI MAIO

Una vera e propria doccia gelata per il Movimento Cinque Stelle, visto che dopo il vertice di Arcore il centrodestra conferma la sua compattezza, rivendicando il ruolo di presidente del consiglio. I tre leader, Salvini, Berlusconi e Meloni, hanno emesso al termine dell'incontro una nota congiunta, dove oltre alla rivendicazione del ruolo di premier affermano che la loro coalizione è e rimarrà unita. Da parte sua il capo politico dei grillini, Luigi Di Maio, da Ivrea afferma che non è disponibile a "governi ammucchiata" e consiglia Salvini a scegliere il cambiamento rappresentato dal suo partito, girando le spalle a quel "marciume politico" rappresentato da Berlusconi, stante che da Arcore non potrà mai arrivare nessun cambiamento per gli italiani. In serata arriva però la nota dello stesso Salvini, che dice di avere fiducia in un eventuale esecutivo a 5 stelle.

OLTRE 100 MORTI IN SIRIA

In un attacco dell'esercito regolare siriano ci sarebbero stati oltre cento morti tra i ribelli che insistevano nella zona del Ghouta orientale. Tutto è nato quando alcuni combattenti hanno rifiutato di lasciare la città per non abbandonare i familiari, al diniego è intervenuto l'esercito siriano, che forse facendo uso di armi chimici, ha decimato le milizie avverse al governo di Assad. Il nuovo attacco ha riacceso la guerra diplomatica tra America e Russia, con il presidente americano che ha chiesto nuovamente a Putin di revocare il sostegno "all'animale Assad". Sugli scontri di oggi è finanche intervenuto Papa Francesco, con il pontefice che durante l'Angelus odierno ha chiesto nuovamente di deporre le armi.

SVENTATO ATTENTATO ALLA MEZZA MARATONA DI BERLINO

La polizia tedesca ha reso noto di aver arrestato 6 persone che stavano preparando un attentato durante la mezza maratona di Berlino. I sei a quanto sembrerebbe ruotavano attorno alla cellula che nel dicembre del 2016 organizzò un attentato nei mercatini di Natale sempre nella capitale tedesca. Dalle prime indiscrezioni i sei arrestati avevo un età compresa tra i 18 e 21 anni e volevano attaccare gli spettatori a colpi di coltello. La polizia ha sottolineato che è il principale presunto attentatore era tenuto sotto costante sorveglianza dalle forze dell'ordine, la magistratura ha però disposto l'arresto nell'imminenza della grande manifestazione sportiva di oggi. Agli investigatori arrivati il plauso del cancelliere Angela Merkel che ha sottolineato la grande attenzione delle forze dell'ordine verso i presunti terroristi.

SERIE A, IL NAPOLI SI SALVA SUL GONG. KO INTER, PARI MILAN

Dopo la vittoria della Juventus di sabato contro il Benevento era il Napoli a dover rispondere. Sembrava un pomeriggio maledetto per la squadra di Maurizio Sarri, in svantaggio fino al novantesimo a causa del gol siglato da Stepinski dopo un clamoroso errore della coppia Kalidou Koulibaly-Lorenzo Tonelli. Negli ultimi minuti però gli azzurri siglano una clamorosa rimonta che potrebbe alla fine risultare anche decisiva nella corsa Scudetto, perché nel giro di pochi minuti si ritrovano da -7 a -4 grazie alle reti di Milik e Diawara. Male l'Inter che non approfitta del ko della Roma e subisce una sconfitta esterna a Torino, decide l'ex Ljajic. Non approfitta dei due stop il Milan che in serata viene fermato sul risultato di 1-1 dal Sassuolo, di Matteo Politano e Nikola Kalinic le reti. Benissimo la Lazio che aggancia la Roma in attesa del derby, superando in rimonta con i soliti Ciro Immobile e Luis Alberto dopo essere andati sotto per il gol di Kevin Lasagna tornato titolare con l'Udinese dopo mesi di assenza. Ecco tutti gli altri risultati di ieri: Crotone Bologna 1-0, Verona Cagliari 1-0.

F1, BIS FERRARI GRAZIE A SEBASTIAN VETTEL

La Ferrari non viveva una partenza così incredibile in un Mondiale di Formula 1 davvero da tantissimi anni. Incredibile doppietta di Sebastian Vettel che vince anche il Gran Premio del Barhein e si porta in testa alla classifica generale dei piloti. Bene anche la Mercedes che tallona la Ferrari occupando gli altri due posti del podio con Vlatteri Bottas e Lewis Hamilton. Sfortunatissima la Red Bull che invece è costretta a veder chiudere presto la gara ai suoi due piloti per problemi alla monoposto: Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Non arriva in fondo nemmeno Kimi Raikkonen pilota dell'altra Ferrari, costretto a interrompere la sua gara per un problema alla ruota. Sicuramente è stata però per la Ferrari un'altra giornata di gloria con Sebastian Vettel che ora diventa uno dei favoriti per la vittoria finale anche se siamo solo alla seconda gara.

MOTO GP, SUCCESSO CRUTCHLOW

La MotoGp regala una domenica di grandi emozioni con la gara di Termas de Rio Hondo in Argentina. A vincere è il britannico della LCR Honda Carl Crutchlow, bravissimo a dire la sua contro avversari di grandissimo livello. Giornataccia per Marc Marquez e Valentino Rossi che con le loro Honda e Yamaha chiudono appaiati in diciottesima e diciannovesima posizione. Incredibile risposta di Alex Rins, il classe 1995 con la Suzuki si posiziona sull'ultimo gradino del podio. Molto bene ancora anche Johann Zarco che raggiunge il secondo posto con la Yamaha. Male Jorge Lorenzo che chiude quindicesimo, poteva andare meglio anche agli italiani Andrea Iannone e Andrea Dovizioso che con Suzuki e Ducati arrivano rispettivamente ottavo e sesto.

