Università Napoli, studentessa si lancia da tetto Facoltà Geologia/ Monte Sant'Angelo, suicida giorno laurea

Napoli, studentessa 26enne si lancia dal tetto dell'Università: suicida nella Facoltà di Geologia il giorno della sua laurea. Mistero sui motivi, lo choc degli studenti: sospese le attività

09 aprile 2018

Suicida dal tetto dell'Università di Napoli (LaPresse)

Avrebbe dovuto laurearsi qualche ora più tardi: aveva 26 anni e stava per prendere quell’agognato e faticato titolo di studio in Nutraceutica all’Università di Napoli Monte Sant’Angelo (distaccamento di UniNa per Scienze Naturali e Geologia). Ha invece deciso di salire sul tetto e di colpo si è lanciata giù: è morta, schiantandosi sul suolo, davanti agli altri studenti, ai genitori e agli amici, tutti sotto choc (ma la parola non rende per nulla quanto stanno provando in questi momenti, ndr). La ragazza pare, secondo quanto riportato da Il Mattino di Napoli, che dovesse proprio laurearsi in questa giornata tramutata da sogno a nefasta tragedia: non si sa il motivo, non si sa il perché e quale possibile “scintilla” che ha fatto scattare l’assurdo gesto, ma sta di fatto che una 26enne ha interrotto la sua vita lanciandosi dal tetto di quella Università che l’aveva ospitata chissà per quante volte in quei corridoi, in quelle biblioteche con amici e amiche che erano lì con e per lei per poter festeggiare questo giorno di grande laurea. «Era di originaria di Isernia. Al momento non è stato accertato il motivo del gesto. Per la studentessa, che era una fuori sede, non c'è stato nulla da fare», spiega il Mattino mentre annuncia tutta una serie di attività sospese per volontà del preside di Facoltà intervenuto subito sul posto assieme ai colleghi e ai familiari sotto choc della ragazza suicida.

“SOSPESE TUTTE LE ATTIVITÀ FINO A DATA DA DESTINARSI”

Il rettore dell’Università degli Studi di Napoli, sezione di Monte Sant’Angelo - il professor Gaetano Manfredi - appena appresa la notizia del terribile suicidio dal tetto della propria università ha deciso di contattare la polizia e annunciare la sospensione di ogni attività fino a data da destinarsi. Domani intanto è proclamato lutto in tutte le università napoletane e salteranno dunque i vari appuntamenti importanti che erano previsti: dalle lauree ovviamente fino alla visita dei calciatori del Napoli e alle elezioni per le rappresentanze studentesche universitarie. «Tutto rinviato e destinato da data ancora da definirsi», spiega un brevissimo comunicato dell’Università colpita da un lutto tanto tragico quanto incredibile. «L'Ateneo Università degli Studi di Napoli Federico II ha proclamato per martedì 10 aprile 2018 una giornata di lutto. Pertanto non si terrà il previsto incontro con i calciatori».

