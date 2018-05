A scuola monetine contro il professore/ Lui denuncia gli studenti

Monetine in classe contro il professore a scuola. Lui denuncia gli studenti e racconta quanto accaduto a La Provincia di Cremona dietro garanzia di anonimato

01 maggio 2018 Bruno Zampetti

MONETINE CONTRO IL PROF, LUI DENUNCIA GLI STUDENTI

Per fare impedire al professore di tenere lezione, degli studenti sono arrivati a lanciargli contro delle monetine in classe. Il nuovo episodio di bullismo a scuola, dove a essere vittime sono gli insegnanti viene raccontato da La Provincia di Cremona, che ha intervistato il docente garantendogli l’anonimato. La “novità” rispetto agli altri casi recenti di cronaca è che il professore ha deciso di denunciare gli studenti che si sono resi protagonisti di questo gesto. Le conseguenze per i ragazzi non si sono quindi limitati ai provvedimenti disciplinari come la sospensione. Il quotidiano locale non riporta nemmeno informazioni sul tipo di scuola in cui è avvenuto il fatto, né dove è situata. Il professore racconta che mentre si trovava in classe, i ragazzi “a un certo punto mi hanno lanciato le monetine per impedirmi di fare lezione. Ne ho viste tante, ho avuto classi difficili, ma questo non mi era mai capitato”.

MONETINE CONTRO IL PROF, LE SUE PAROLE

L’uomo non sa nemmeno trovare delle spiegazioni per questo gesto. “Non me lo spiego. Ho trovato il muro, ho messo in atto tutte le strategie di comunicazione possibili. Nessun effetto”, ha detto alla Provincia di Cremona, aggiungendo che mai avrebbe pensato che gli potesse capitare una cosa del genere, ovvero non riuscire a fare lezione e trovarsi a essere bersagliato dai ragazzi. “Mi ha spiazzato”, ha aggiunto l’insegnante, raccontando di essere uscito dalla classe, ma di aver poi preso “i provvedimenti necessari” insieme al consiglio di classe e agli organi preposti della scuola. “Ci sono state le sospensioni dovute, ma ho anche denunciato l’accaduto. Procederemo per vie legali”. Sarà interessante capire se ci saranno casi analoghi di docenti che decidono di denunciare i propri studenti per questo genere di azioni in classe.

