Abusi sessuali, Cardinale George Pell a processo/ Australia, rinvio a giudizio per presunti reati su minori

E' stato rinviato a processo con l'accusa di abuso sessuale il cardinale australiano George Pell, già prefetto per l'economia presso la curia romana, ecco di cosa si tratta

01 maggio 2018 Paolo Vites

Il cardinale George Pell

Era tornato in Australia di sua precisa volontà dichiarando di volersi difendere da ogni accusa di abusi sessuali. Il cardinale George Pell, una delle massime autorità della curia vaticana, si trovava infatti da tempo a Roma, dove ricopriva l'incarico di prefetto della segreteria per l'economia, in pratica chiamato a rimettere in sesto i disastrati conti della Chiesa romana. Ma da tempo in Australia si parlava di presunti abusi sessuali da lui coperti, a cui si sono aggiunte le accuse di violenze da lui stesso compiute su minori. Si è sempre dichiarato innocente, il 76enne alto prelato, ma ha deciso di sottoporsi a ogni indagine. E dopo oltre 4 settimane di udienze, è arrivata la decisione del giudice che segue il caso: rinvio a processo. Decine le testimonianze raccolte in questo periodo di tempo, con accuse gravissime. Abusi sessuali ai danni di minori avvenuti tra la fine degli anni Settanta e Ottanta a Ballarat, suo paese di nascita, e tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del 2000 nella diocesi di Melbourne, dove Pell era arcivescovo. Inoltre è accusato anche di aver coperto molti casi compiuti da altri sacerdoti, anche uno stupro.

IL CARDINALE VA A PROCESSO

In realtà il cardinale va a processo con una sola accusa, di violenza sessuale da lui compiuta, tutte le altre accuse sono state respinte. E' alquanto bizzarro che di fronte a una mole di testimonianze e accuse così alta, si decida il processo per un solo capo di accusa. Probabilmente è quello dove esisterebbero prove più concrete, ma allo stesso tempo sembra che il giudice stesso sottintenda che tutto il resto sia una montatura. E allora come capire che anche questo unico caso non sia tale? Quando il giudice, Belinda Wallington, ha chiesto al Porporato come si dichiarasse, il Cardinale, ex arcivescovo di Sydney e Melbourne, membro del Consiglio dei cardinali di papa Francesco (C9), una delle figure più importanti della Curia romana, si è alzato e ha detto con voce ferma: «Non colpevole». Il prefetto su permesso del papa si trova in stato di congedo dal suo incarico proprio per seguire queste accuse, ai tempi disse che "Queste materie sono oggetto di indagine da due anni, ci sono state fughe di notizie ai media, c’è stata una character assassination senza tregua. Guardo al giorno in cui mi potrò difendere davanti alla corte. Sono innocente, le accuse sono false e considero l’idea stessa di abuso sessuale un crimine orribile".

