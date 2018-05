CATANZARO, RAGAZZA DI 12 ANNI CADE DAL QUINTO PIANO E MUORE/ Ipotesi suicidio: incomprensioni coi genitori?

Catanzaro, ragazza di 12 anni cade dal quinto piano e muore: in questo momento l'ipotesi privilegiata è quella del suicidio. Difficoltà degli inquirenti ad interrogare i genitori.

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Tragedia a Catanzaro, dove una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere caduta dal quinto piano della sua abitazione, posta nel quartiere Piano Casa, in viale Bizantini, dove viveva insieme ai genitori e ai fratelli. Stando a quanto riportato da quicosenza.it, sul luogo dell'accaduto si è precipitata un'ambulanza del 118 ma i sanitari, una volta sul posto, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane vittima. Immediatamente sono partite le indagini degli inquirenti che stanno cercando di stabilire le cause che hanno portato alla caduta della ragazza. In questo momento la pista privilegiata pare essere quella del suicidio. Un gesto estremo, quello messo in atto dalla 12enne, di cui gli investigatori stanno cercando di verificare le eventuali origini ascoltando i genitori e i più stretti familiari.

12ENNE CADE DAL QUINTO PIANO: DIVERBI IN FAMIGLIA?

La morte della dodicenne di Catanzaro precipitata dal quinto piano rappresenta una tragedia dalle proporzioni immani sia per la famiglia dell'adolescente che per l'intera comunità della regione calabrese. Secondo quanto riferisce il portale quicosenza.it, gli investigatori sono portati a credere che dietro al possibile suicidio della giovane vi fossero probabilmente delle incomprensioni nel contesto familiare. L'accertamento di eventuali tensioni è reso in questo momento quanto mai complicato dal fatto che il papà e la mamma della vittima, rappresentante lui e casalinga lei, sono entrambi in evidente stato di choc. I due si trovavano in casa quando la tragedia si è consumata. In questo momento sembra plausibile che la vittima abbia reagito in maniera spropositata ad eventuali diverbi verificatisi con i genitori.

