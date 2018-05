ESTER ARZUFFI, MASSIMO BOSSETTI AI FUNERALI/ Prende la parola dal pulpito:"Grazie mamma"

Ester Arzuffi, Massimo Bossetti ai funerali: il carpentiere condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio scortato dalla polizia penitenziaria in chiesa. Ha parlato e...

Massimo Bossetti, foto da Facebook

C'era anche Massimo Bossetti, il carpentiere di Mapello accusato dell'omicidio della piccola Yara Gambirasio, ai funerali della mamma, Ester Arzuffi. La donna, che in questi anni ha sfidato gli inquirenti e la genetica negando che il figlio fosse stato concepito non insieme al papà "anagrafico", Giovanni Bossetti, bensì con l'autista di Gorno, Giuseppe Guerinoni, come invece il test del Dna stabiliva, è morta domenica mattina a 71 anni, dopo una lunga malattia, al policlinico di Ponte San Pietro. Una presenza, quella di Bossetti all'interno della chiesa parrocchiale del quartiere Dorotina, a Mozzo (hinterland di Bergamo) - dove questa mattina si sono tenute le esequie - che ha attirato l'attenzione di giornalisti e fotografi. Bossetti, come riportato da Il Corriere della Sera, è arrivato a bordo di un cellulare della polizia penitenziaria intorno alle 9:15 di questa mattina. A scortarlo un agente, che lo ha cinto con il braccio sinistro proprio per proteggerlo dai flash mentre di fretta salivano le scalette laterali della chiesa.

LE PAROLE DAL PULPITO DELLA CHIESA

Ma una volta entrato in chiesa, nonostante il suo status da detenuto, quella di Massimo Bossetti non è stata una presenza all'insegna dell'anonimato. L'uomo condannato in appello all'ergastolo per l'uccisione di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate scomparsa il 26 novembre 2010 e poi ritrovata senza vita in un campo di Chignolo d'Isola, ha anche parlato dal pulpito della chiesetta della Dorotina, tratteggiando il profilo della madre. Bossetti, stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, avrebbe terminato il suo elogio funebre con un definitivo:"Grazie mamma!". Alla fine del suo discorso, Boseti avrebbe abbracciato alcuni parenti presenti alle esequie - private e chiuse alla stampa per volontà della Arzuffi - tra cui probabilmente anche la moglie Marita Comi e la sorella Laura Letizia. Non è la prima volta che a Bossetti viene concesso un permesso del genere: già in passato aveva preso ai funerali del papà anagrafico, Giovanni Bossetti, morto nel giorno di Natale del 2015, quando il processo di primo grado era ancora nel pieno del proprio svolgimento.

