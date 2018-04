FESTA DEL LAVORO/ 1 maggio tra musica, concerti e impegno sociale

Festa del Lavoro, 1 maggio tra musica e impegno sociale: dal tradizionale Concertone di piazza San Giovanni a Roma, alle iniziative dei Sindacati fino all'allarme traffico

01 maggio 2018 Fabio Belli

1 maggio, Festa del Lavoro (foto LaPresse)

1 maggio, Festa del Lavoro che come ogni anno viene celebrata in memoria della protesta degli operai a Chicago del 1886, che culminò in violenti scontri con la polizia. In Italia i Sindacati come ogni anno celebreranno nelle varie piazze italiane la Festa, che quest'anno porta con sé una coda polemica particolare. Saranno infatti almeno 600mila i lavoratori dei vari settori che saranno regolarmente al posto al lavoro nella giornata dedicata proprio alla loro celebrazione. Una decisione che ha visto i Sindacati critici verso molte catene e aziende, situazioni che andranno, secondo le varie sigle a partire dalla CGIL, rinegoziate per stabilire il giusto diritto al riposo dei lavoratori.

MARTEDI' DA BOLLINO ROSSO

Il 1 maggio segnerà anche la fine del lungo ponte che ha visto molti italiani anticipare le partenze già dallo scorso 25 aprile, per chi è riuscito a incastrare qualche giorno di ferie con il weekend nel mezzo. Altrimenti, la maggioranza è partita domenica per sfruttare il lunedì prima del 1 maggio. La concentrazione si rivolge ora al traffico del rientro, giornata da bollino rosso con le automobili che si concentreranno nelle varie arterie autostradali soprattutto dalle 16 in poi. Si raccomanda di non scegliere proprio le ore di punta per far rientro dalle località nelle quali si è deciso di trascorrere il ponte.

1 MAGGIO VUOL DIRE "CONCERTONE"

1 maggio però da molti anni significa anche musica, con il Concertone di piazza San Giovanni, quest'anno nelle mani di Ambra Angiolini e di Lodo de Lo Stato Sociale alla conduzione, dedicato alla sicurezza sul lavoro. La scena rap e la scena indie la fa da padrone nella lista degli artisti chiamati ad esibirsi: Gianna Nannini, Carmen Consoli, Le Vibrazioni, Sfera Ebbasta, Cosmo, Gazzelle, Francesca Michielin, Calibro 35, I Ministri, The Zen Circus, Canova, Gemitaiz, Ultimo, Nitro, Galeffi, Achille Lauro e Boss Doms, Frah Quintale, Maria Antonietta, Wrongonyou, Mirkoeilcane, John De Leo, e Willie Peyote, Dardust con Joan Thiele.

