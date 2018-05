Facebook come Tinder/ Ecco Dating, servizio per incontri: Zuckerberg, "più controlli su privacy"

Facebook sfida Tinder, in arrivo Dating: la funzione per gli appuntamenti e gli incontri. Ma non solo: previsto maggiore controllo della privacy degli utenti

Facebook come Tinder (LaPresse)

Facebook come Tinder: importante innovazione in arrivo per il social network più celebre al mondo. nel corso della cerimonia di apertura di F8, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg ha annunciato: in arrivo Dating, servizio dedicato agli incontri online. Prevista una rivalità di fuoco con Tinder, popolare applicazione già dedicata a ciò: Zuckerberg ha inoltre fatto cenno a un maggiore controllo sulle informazioni che mettiamo a disposizione della piattaforma. “Vogliamo unire le persone”, il commento di Mark Zuckerberg riportato da Repubblica: “Molte persone si dichiarano single sulla nostra piattaforma, così abbiamo deciso di pensare a loro", sottolineando che questo nuovo servizio in rampa di lancio è dedicato alle "relazioni serie, non per le avventure di una notte”. Secondo le prime informazioni, sarà separato da Facebook ed avrà una chat divisa: gli utenti Facebook avranno la possibilità di creare un profilo ad hoc per il dating che sarà visibile unicamente a chi ha fatto la stessa scelta.

FACEBOOK, NASCE DATING E SFIDA TINDER

Per individuare i potenziali partner, come sottolineato da Repubblica, il social network suggerirà i profili in base agli interessi e agli amici in comune. Facebook ha a disposizione 2.2 miliardi di utenti attivi al mese e diventa il principale antagonista di Match Group, l’azienda che detiene la proprietà sia di Tinder che di Ok Cupi, leader nel settore dating. L’innovazione di Facebook potrebbe essere disponibile già a partire dalla fine del 2018. Gli annunci di Zuckerberg poi hanno toccato anche il punto della privacy, particolarmente caldo nelle ultime settimane dopo lo scandalo dati con Cambridge Analytica. Il fondatore del social network ha definito l’operato della società di consulenza politica “una violazione grave della nostra fiducia”. L’innovazione da questo punto di vista è Clear History, grazie al quale “sarete in grado di vedere le informazioni riguardo alle app e ai siti web con cui avete interagito attraverso il vostro account e di cancellarle. Inoltre, potrete anche scegliere di disabilitare la collezione di questi dati attraverso il vostro profilo”, sottolinea Repubblica.

